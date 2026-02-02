Política

Laura Fernández detalla rol que tendrá Pilar Cisneros en la próxima administración

La presidenta electa, Laura Fernández, aseguró que ya conversó con la diputada y vocera chavista, Pilar Cisneros

Por Lucía Astorga
Laura F y Pilar Cisneros
Laura Fernández, presidenta electa de la República, evidenció su deseo de mantener a la diputada oficialista Pilar Cisneros dentro de su círculo cercano, una vez que asuma el poder. (La Nación/La Nación)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

