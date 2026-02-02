Laura Fernández detalla rol que tendrá Pilar Cisneros en la próxima administración

Laura Fernández, presidenta electa de la República, evidenció su deseo de mantener a la diputada oficialista Pilar Cisneros dentro de su círculo cercano, una vez que asuma el poder.

La presidenta electa Laura Fernández detalló este lunes el papel que desempeñará la diputada oficialista Pilar Cisneros en la próxima administración, una vez que el nuevo gobierno tome posesión el 8 de mayo.

En una conferencia de prensa, Fernández afirmó que conversó con Cisneros, quien le manifestó su disposición de acompañarla, aunque sin asumir un cargo oficial en el Poder Ejecutivo.

02/02/2026/ La presidente electa Laura Fernández brinda su primera conferencia de prensa junto a su esquivo de gobierno el vicepresidente electo Francisco Gamboa y el 2do vicepresidente electo Douglas Soto en el Holiday Inn AUROLA / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Doña Pilar ya me manifestó que ella permanecerá a mi lado, que será mi compañera de lucha, mi compañera de trabajo, asesora por excelencia en comunicación y estrategia, como lo ha sido en esta campaña, pero que no desea ocupar ningún cargo público remunerado”, declaró Fernández.

Noticia en desarrollo.