Política

Laura Fernández nombra ministra de Economía a exdirectora del Banco Nacional destituida por Sala Constitucional

Un informe legislativo de mayoría la había acusado de presunto prevaricato. Ahora, adquiere inmunidad

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Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández presentó su gabinete
La presidenta electa, Laura Fernández, nombró a una cuestionada exdirectiva del BN, María del Milagro Solórzano, como ministra del MEIC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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