Pese a inviabilidad de plan sobre jornadas 4-3, Laura Fernández evita hacerlo a un lado

Un día después de ganar, la presidenta electa dijo que no tenía sentido aprobar un mamarracho; este jueves, ya no fue tan clara en su posición

Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo, juramentación de nueva magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
Los propios diputados han señalado que sería conveniente desistir del proyecto de jornadas laborales de 12 horas, en este momento. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







