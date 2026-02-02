Política

Laura Fernández sobre proyecto de jornadas laborales 4-3: ‘Si van a aprobar un mamarracho, mejor no aprueben nada’

La presidenta electa, Laura Fernández, se refirió al trámite del proyecto de ley para permitir las jornadas de 12 horas, que fue convocado por el presidente Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
02/02/2026/ La presidente electa Laura Fernández brinda su primera conferencia de prensa junto a su esquivo de gobierno el vicepresidente electo Francisco Gamboa y el 2do vicepresidente electo Douglas Soto en el Holiday Inn AUROLA / Foto John Durán
Laura Fernández, presidenta electa de la República, se refirió al trámite actual del proyecto para permitir las jornadas laborales de 12 horas. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezJornadas 4-3Cambio de gobierno
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.