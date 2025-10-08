Política

Nuevo texto sustitutivo de jornadas 4-3 suspende otra vez vía rápida en el plenario

Se trata de una propuesta de José Joaquín Hernández, para excluir explícitamente los sectores agro y construcción de la aplicación de las jornadas de 12 horas

Por Aarón Sequeira

La aprobación de una moción de fondo, este martes 7 de octubre, suspendió nuevamente el avance de la vía rápida sobre el proyecto de jornadas 4-3 en el plenario del Congreso.








