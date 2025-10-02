Política

PUSC presenta nueva versión de jornadas 4-3 y pide apoyo para sacar discusión del plenario

Jefe del PUSC anunció nuevo expediente, con el fin de sepultar el que se discute en el plenario, ahogado por miles de mociones en contra.

Por Aarón Sequeira

La fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó este jueves una nueva versión del proyecto sobre jornadas laborales de 12 horas, conocidas como jornadas 4-3, con el fin de aplicarle una vía ultrarrápida que saque la discusión del plenario y dejar sin efecto el trámite de la otra iniciativa, que regresará el lunes a la agenda.








