32 diputados aprueban nuevo texto de jornadas 4-3 y frenan vía rápida por dos semanas

Aprobación del texto sustitutivo sobre jornadas de 12 horas frena, por norma reglamentaria, el avance del trámite legislativo

Por Aarón Sequeira

Los diputados aprobaron este martes, poco después de las 11 a. m., un texto sustitutivo del proyecto de ley sobre jornadas 4-3 y, con ello, frenaron el trámite de vía rápida de la iniciativa legal durante cerca de dos semanas, mientras el texto aprobado va a consultas obligatorias.








