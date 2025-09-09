32 diputados aprueban nuevo texto de jornadas 4-3 y frenan vía rápida por dos semanas

Los diputados aprobaron este martes, poco después de las 11 a. m., un texto sustitutivo del proyecto de ley sobre jornadas 4-3 y, con ello, frenaron el trámite de vía rápida de la iniciativa legal durante cerca de dos semanas, mientras el texto aprobado va a consultas obligatorias.

Se trata de la moción 625, que contiene la propuesta del candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, de poner a votación de los trabajadores de las empresas la aplicación de las jornadas extendidas de 12 horas.

Tal como lo establece el Reglamento legislativo, una vez aprobado un texto sustitutivo de un proyecto, debe suspenderse su conocimiento y enviarse a consulta por un plazo de ocho días hábiles.

A favor de esa moción votaron 32 congresistas, de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Democrático (PPSD) y Nueva República (PNR).

En contra de la propuesta votaron cuatro diputados del Frente Amplio (FA), tres del PUSC, una del PLN, uno del PLP y dos independientes.

Una vez que se cumpla el plazo de las consultas, el proyecto regresará al plenario para seguir avanzando por la vía rápida, en la cual están pendientes aún 1939 mociones de fondo.

Noticia en desarrollo