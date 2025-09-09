32 diputados aprueban nuevo texto de jornadas 4-3 y frenan vía rápida por dos semanas

Los diputados aprobaron este martes, poco después de las 11 a. m., un texto sustitutivo del proyecto de ley sobre jornadas 4-3 y, con ello, frenaron el trámite de vía rápida de la iniciativa legal durante cerca de dos semanas, mientras el texto aprobado va a consultas obligatorias.
Se trata de la moción 625, que contiene la propuesta del candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, de poner a votación de los trabajadores de las empresas la aplicación de las jornadas extendidas de 12 horas.
