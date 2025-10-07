PLN y Frente Amplio impiden vía ultrarrápida de jornadas 4-3 propuesta por el PUSC

Daniela Rojas, del PUSC, se comprometió a quitar su última versión de jornadas 4-3, con tal de que el PLN apoye la vía ultrarrápida, para desbloquear el plenario legislativo.

Las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) impidieron, con sus votos, que el plenario aprobara una vía ultrarrápida a un nuevo proyecto de jornadas 4-3, propuesto por la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Los diputados conocieron este lunes la moción propuesta por la Unidad, que pretendía abrir un trámite en una comisión especial, sobre otro expediente legislativo, con la propuesta socialcristiana de jornadas laborales extendidas, de 12 horas.

La idea del PUSC es frenar el trámite del expediente 24.290 en el plenario, pues hay pendientes casi 2.000 mociones de fondo pendientes y apenas se han votado 625.

Alejandro Pacheco, jefe rojiazul, explicó que el único camino para acelerar el avance de la propuesta es sacarlo del plenario y, a la vez, que esto termine con el bloqueo de ese órgano legislativo, donde solo se puede discutir el tema de jornadas extendidas.

No obstante, el jefe de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, anunció que su bancada se opone a ese procedimiento ultrarrápido “porque el nuevo texto no contiene aspectos fundamentales aprobados por la mayoría de diputados, el pasado 9 de setiembre”.

“Nuestra fracción considera que estos cambios no pueden tomarse a la ligera ni ser tramitados por la vía ultrarrápida, pues podrían perjudicar seriamente a las personas trabajadoras”, dijo el vocero verdiblanco.

Izquierdo agregó que cualquier reforma al Código de Trabajo debe garantizar el bienestar, la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, así como su derecho a decidir sobre condiciones que impactan directamente su vida.

Entre los aspectos que fueron excluidos de la nueva versión del PUSC está la propuesta de Álvaro Ramos para que haya votaciones internas en las empresas que permitan a los empleados decidir si se aplican las jornadas 4-3 o no.

Cuando se conoció la moción en el plenario, la votación primero quedó empatada, 21 a 21 y, al repetir esa votación, ganaron los votos negativos, 21 a 20.

En contra de esa vía ultrarrápida estuvieron no solamente el PLN y el FA, sino también las independientes Johana Obando, Kattia Cambronero y Gloria Navas, así como la presidenta legislativa en ejercicio, la también socialcristiana Vanessa Castro.

Del criterio del PLN se apartó la diputada Andrea Álvarez Marín, quien dio su voto afirmativo a la vía super rápida.

En cambio, apoyaron a la Unidad los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los de Nueva República, así con la independiente Cynthia Córdoba, Luis Diego Vargas y Gilberth Jiménez.

Adicionalmente, se conoció una moción para dejar sin efecto la vía rápida que tiene actualmente el expediente 24.290, que se tramita en el plenario. Esta moción tampoco tuvo los 38 votos afirmativos necesarios, pues solamente la avalaron 13 congresistas y 28 votaron en contra.