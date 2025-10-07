Política

PLN y Frente Amplio impiden vía ultrarrápida de jornadas 4-3 propuesta por el PUSC

Liberación tomó la decisión este lunes por la tarde, en su reunión de fracción y votó en contra en el plenario, cuando fue puesta a consulta dicha moción

Por Aarón Sequeira
Diputados en Plenario Legislativo
Daniela Rojas, del PUSC, se comprometió a quitar su última versión de jornadas 4-3, con tal de que el PLN apoye la vía ultrarrápida, para desbloquear el plenario legislativo. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







