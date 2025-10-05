PUSC elimina propuesta de Álvaro Ramos en su nueva versión de proyecto de jornadas 4-3

El jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, busca votos para aplicar una vía ultrarrápida al proyecto que presentaron, y sacar la discusión del plenario.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) eliminó una propuesta del candidato de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, en su nueva versión del proyecto de ley de jornadas laborales 4-3.

Se trata de la idea de que se efectuaran votaciones internas de empleados en las empresas que desearan utilizar el modelo de jornadas de 12 horas de labores durante cuatro días, en horario diurno, por tres de descanso a la semana.

El PLN había establecido la introducción de este mecanismo como condición para dar su voto a la vía rápida del expediente sobre jornadas 4-3, a inicios de setiembre.

Aunque ahora el PUSC impulsa una propuesta basada en el texto apoyado por Álvaro Ramos, dejó por fuera la votación para que los empleados decidieran si apoyan las jornadas extendidas.

Así lo reconoció la congresista socialcristiana Daniela Rojas, una de las principales promotoras de las jornadas 4-3, quien también destacó que incluyeron sugerencias de congresistas como el liberacionista José Joaquín Hernández.

La nueva versión presentada el jueves mantiene el espíritu de aplicar, en las empresas, cuatro jornadas laborales de 12 horas y tres días libres. Si el horario es nocturno, se trata de tres días de trabajo por cuatro de descanso.

Antes de dar los 18 votos del PLN para la vía rápida, a finales de junio, Álvaro Ramos y Óscar Izquierdo, jefe de la fracción, pusieron la condición de que se aprobara una moción con la propuesta de que las empresas abran a votación esa modalidad, como requisito para que se pueda aplicar.

Eso se aprobó en la moción 625, lo cual suspendió el trámite del actual proyecto en el plenario, para enviar la propuesta a consultas obligatorias. Luego de ese plazo, el expediente regresa al plenario el lunes, en sesión extraordinaria, por la mañana.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, hizo una propuesta sobre jornadas 4-3. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)

La vía ultrarrápida del PUSC

El PUSC asegura que los diputados no pueden seguir con esa discusión, que bloquea cualquier otro tema, en el plenario, pues aún están pendientes 1.989 mociones de fondo y cientos de revisiones.

Por eso, la Unidad presentó el nuevo expediente, el jueves, y promueve una vía ultrarrápida, que debe ser aprobada por 38 votos. Su intención es que la discusión vaya a una comisión especial donde se tramiten las mociones, pero que permitiría desechar todas las que estén pendientes luego de un plazo.

Esta vía ultrarrápida tiene el apoyo de los nueve legisladores del PUSC, los ocho diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los seis de Nueva República (PNR) y dos del Partido Liberal Progresista (PLP), así como los independientes Luis Diego Vargas y Gilberth Jiménez.

Los seis diputados del Frente Amplio (FA) se oponen a esa ruta, y al proyecto de jornadas extendidas en general, mientras que Liberación Nacional tomaría una decisión sobre esa propuesta rojiazul el próximo lunes, en su reunión semanal de fracción.

La independiente Johana Obando declaró que ni ella, ni Kattia Cambronero ni Gloria Navas están de acuerdo con la ruta que busca trazar la Unidad en la Asamblea.

Observaciones añadidas

Daniela Rojas dijo que, además de la propuesta de aplicación de las jornadas extendidas, se incluyeron las observaciones de Hernández para excluir de las jornadas 4-3 a dos sectores específicos, de forma explícita: construcción y agricultura, así como a los empleados públicos.

“Se incorporaron unas definiciones que el PLN puso en el texto sustitutivo, de una vez. Además, en la jornada mixta, que difícilmente existirá en jornada excepcional, se cambia el porcentaje de pago de las horas extra. La mixta será de un 21%”, dijo Rojas.