PUSC elimina propuesta de Álvaro Ramos en su nueva versión de proyecto de jornadas 4-3

Daniela Rojas, de la Unidad, asegura que impulsa la misma versión del PLN, salvo por el aspecto de las votaciones internas en empresas

Por Aarón Sequeira
02/09/2025, San José, Asamblea Legislativa, fotografías del plenario Legislativo.
El jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, busca votos para aplicar una vía ultrarrápida al proyecto que presentaron, y sacar la discusión del plenario. (José Cordero/La Nación)







