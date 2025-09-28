Corrillos Políticos

La frase de Pilar Cisneros sobre el ministro Arnold Zamora resulta contraproducente

La diputada se refirió al futuro del jerarca denunciado por presunta violación en perjuicio de un funcionario de 25 años

Por Esteban Oviedo
Resulta contraprodudente una frase de la diputada Pilar Cisneros sobre el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, quien fue denunciado por una presunta violación en perjucio de un funcionario de 25 años.
Pilar Cisneros junto a Arnold Zamora el viernes 26 de setiembre después de que ella confirmó su permanencia como ministro de Comunicación. A la izquierda, el periodista de Casa Presidencial, Luis Carlos Monge. Foto: (Jose Cordero/José Cordero)







Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

