Ministro de Comunicación rechaza denuncia de violación: Alquilé un cuarto de hotel porque consideré imprudente conducir bajo efectos del licor

En video de descargo difundido por el canal oficial de la Presidencia, el ministro Arnold Zamora alega que él y el denunciante consumieron alcohol

Por Aarón Sequeira

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, rechazó este martes la denuncia de violación presentada en su contra por un funcionario del gobierno, mediante un video difundido a través del chat oficial de prensa de la Presidencia de la República.








