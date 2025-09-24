Ministro de Comunicación rechaza denuncia de violación: Alquilé un cuarto de hotel porque consideré imprudente conducir bajo efectos del licor

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, rechazó este martes la denuncia de violación presentada en su contra por un funcionario del gobierno, mediante un video difundido a través del chat oficial de prensa de la Presidencia de la República.

En el clip, el jerarca de gobierno identificó a la presunta víctima, con nombres y apellidos (datos que La Nación se reserva por respeto al denunciante), y aseguró que ambos, como personas adultas, consumieron licor y se fueron a un hotel por el estado en que estaban.

“Tomé la decisión de alquilar un cuarto en el hotel, debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted”, dijo el ministro.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Zamora alegó que, en mensajes de texto, queda en evidencia la comunicación entre él y el funcionario denunciante, y pidió a las autoridades acceder a esa información.

“Nunca abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos”, sostuvo el jerarca gubernamental.

El funcionario que denunció a Arnold Zamora, de 25 años, acudió a la Fiscalía de Pavas a rendir declaración el lunes 22 de setiembre, día en que se le realizaron los exámenes toxicológicos.

El joven se presentó con su madre, el lunes, para detallar lo sucedido el fin de semana, en un hotel al oeste de San José.

El fiscal general, Carlo Díaz, dijo este martes a este medio que la denuncia es por violación, pero no dio detalles porque, al tratarse de un delito de carácter sexual, se debe mantener mayor confidencialidad.

Noticia en desarrollo