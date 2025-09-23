Fiscalía investiga al ministro de Comunicación Arnold Zamora por presunta violación contra otro funcionario del gobierno

(Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial/Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial)

Arnold Zamora fue denunciado este lunes por un presunto delito sexual. Ejerce como ministro de Comunicación desde julio del 2024.

El fiscal general Carlo Díaz confirmó a La Nación cuál es el delito de índole sexual por el que se investiga al ministro de Comunicación Arnold Zamora Miranda.

En conversación con este medio, el jefe del Ministerio Público detalló que tanto el ofendido, un joven comunicador de 25 años, como su mamá, acudieron este lunes a ese sede judicial para ampliar la denuncia por los hechos aparentemente acaecidos durante el fin de semana en un hotel al oeste de San José.

Díaz precisó que se tramita una denuncia por violación contra el ministro Zamora Miranda, luego de que en primera instancia, la parte ofendida, quien trabaja en una oficina de Gobierno, acudiera al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según explicó el fiscal general, inicialmente “habían interpuesto una denuncia en el OIJ” y, posteriormente, “lo que vinieron fue a hacer una ampliación de la misma” directamente ante la Fiscalía General.

El jerarca se abstuvo de brindar información precisa sobre los hechos denunciados. “No podría darle detalles de la dinámica de los hechos, sobre todo porque se trata de un delito de carácter sexual, en donde tenemos que mantener un recelo mucho mayor que en otro delito”, explicó el funcionario.

La denuncia fue interpuesta tanto por la presunta víctima como por su madre, quienes, según el fiscal, aportaron elementos que permitirían individualizar al ministro Zamora en los hechos investigados.

Parte de las pruebas que busca el ente acusador consiste en videos de cámaras de vigilancia del hotel en donde habría ocurrido el ataque sexual, así como testigos y otros elementos.

“Buscamos posibles medios probatorios que permitan demostrar en este caso la dinámica de los hechos y la individualización de la persona”, indicó Díaz.

Diligencias forenses en curso

El Ministerio Público confirmó, además, que dirige varias diligencias técnicas y forenses como parte de la investigación, incluyendo la aplicación del protocolo de las 72 horas para casos de delitos sexuales.

“Estamos realizando también otras diligencias para demostrar el hecho que se está denunciando y posteriormente, si lo consideramos, procederemos como corresponde”, detalló el fiscal general.

Entre las diligencias mencionadas se incluyen exámenes forenses para determinar posible intoxicación con drogas y otros elementos técnicos que podrían ser relevantes para el caso.

Consulta sobre fuero

Este medio consultó a Díaz por la situación del fuero que cobija a los ministros de Estado y si en este caso aplica para un ministro sin cartera, como es el caso de Zamora Miranda.

“Actualmente lo estamos corroborando, es algo que tiene que quedar plenamente demostrado, estamos enviando la solicitud respectiva a la Presidencia, para que nos indiquen cuál es la condición exacta de esta persona, su condición laboral exacta”, explicó Díaz.

El fiscal general indicó que una vez que se determine si Zamora tiene o no fuero, “decidiremos dónde se tramitará esta denuncia”, ya que esto definiría si el caso permanece en la Fiscalía General o se traslada a otro despacho.

“De momento, como le digo, la denuncia se presentó en el Organismo de Investigación Judicial y la ampliación que recibimos ayer en la Fiscalía General y aquí es donde estamos realizando las diligencias urgentes”, precisó Díaz.