Fiscalía investiga al ministro de Comunicación Arnold Zamora por presunta violación contra otro funcionario del gobierno

Víctima, de 25 años, acudió al Ministerio Público este lunes para ampliar la denuncia contra el ministro Arnold Zamora

Por Christian Montero
Arnold Zamora fue denunciado este lunes por un presunto delito sexual. Ejerce como ministro de Comunicación desde julio del 2024.
Arnold Zamora fue denunciado este lunes por un presunto delito sexual. Ejerce como ministro de Comunicación desde julio del 2024. (Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial/Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial)







