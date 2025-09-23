Hombre denuncia a Arnold Zamora, ministro de Comunicación, por presunto delito sexual

(Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial/Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial)

Arnold Zamora fue denunciado este lunes por un presunto delito sexual. Ejerce como ministro de Comunicación desde julio del 2024.

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, fue denunciado en la Fiscalía de Pavas por un presunto delito de índole sexual, según confirmó Carlo Díaz, fiscal general de la República.

La denuncia la interpuso otro hombre, mayor de edad, por hechos que habrían ocurrido este fin de semana en un cantón al oeste de la capital. La causa se lleva en el expediente 25-028218-0042-PE.

La Nación solicitó una reacción a Arnold Zamora, pero a las 6:22 p. m. respondió que no tenía conocimiento de lo que se le estaba consultando y que se referiría cuando tuviera claridad del asunto.

Este medio pudo corroborar que el denunciante acudió este lunes por la tarde a la Fiscalía General, donde rindió declaración. No obstante, a su salida, abordó un vehículo del Organismo de Investigación Judicial, en compañía de otra persona.

Un análisis toxicológico al denunciante evidenció intoxicación por alcohol y resultó negativo para 19 sustancias psicotrópicas.

Sin fuero

Según sentencias previas de la Sala III, los ministros sin cartera, como es el caso de Comunicación, no gozan de las inmunidades de los miembros de los supremos poderes, por cuanto –en sentido estricto– no forman parte de estos.

La sentencia 733-2018 del Tribunal de Casación establece que el presidente de la República puede “designar ministros sin cartera, sin embargo, dicho nombramiento no otorga por sí mismo el rango de miembro de los supremos poderes, por ser un aspecto reservado a la ley”.

Esto significa que, si la causa contra Zamora prospera, se tramitará en un tribunal penal, en la vía ordinaria, sin necesidad de discutir el levantamiento de la inmunidad en la Asamblea Legislativa.