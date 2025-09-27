Sucesos

Fiscala de género rebate afirmación de Pilar Cisneros sobre pocas sentencias en delitos sexuales

Diputada, al defender al ministro de Comunicación, aseveró que ‘ni el 5% de las denuncias por agresión sexual terminan en condena’

Por Christian Montero
Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales. (Asamblea Legislativa)







Pilar CisnerosArnold Zamora
Christian Montero

Christian Montero

