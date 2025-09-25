Pilar Cisneros anuncia decisión de Rodrigo Chaves sobre ministro denunciado por presunta violación

(Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial/Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial)

La diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), anunció este jueves que Arnold Zamora, ministro de Comunicación denunciado por una presunta violación en perjucio de un funcionario público de 25 años, se quedará en su puesto junto al mandatario Rodrigo Chaves.

“Para pena o para desgracia de todos ustedes que quieren que ruede la cabeza del ministro, el ministro Arnold Zamora sigue ocupando su puesto y seguirá ocupando su puesto“, aseveró la jefa del oficialismo en la Asamblea.

Pilar Cisneros defiende accionar de ministro Arnold Zamora

Cisneros se pronunció en el plenario de la Asamblea Legislativa después de que la diputada independiente Kattia Cambronero le reprochó a Zamora haber utilizado recursos públicos para defenderse de la denuncia presentada por el joven funcionario, quien le relató a la Fiscalía hechos que habrían ocurrido en un hotel en Escazú, entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

La legisladora insistió en que el hecho de que alguien sea denunciado no quiere decir que sea culpable.

Añadió que ni el 5% de las denuncias sobre agresión sexual terminan en condena.

“Entonces, el hecho de que a uno lo acusen no quiere decir que uno sea culpable del hecho, y el señor Arnold Zamora sigue siendo ministro de Comunicación, y lo que hizo fue recibir esas preguntas a las redes oficiales y contestarlas por las redes oficiales”, alegó la diputada.

Pilar Cisneros alega que una persona no es culpable por el hecho de que la denuncien. Foto: (Asamblea Legislativa/La Nación)

Zamora acompañó al mandatario Rodrigo Chaves y dirigió su conferencia de prensa durante una gira efectuada el miércoles a puerto Caldera en Esparza, Puntarenas.

El lunes, el ministro utilizó recursos públicos para emitir el mensaje con el que se defendió de la denuncia por supuesta violación.

Grabó el video en una oficina de Casa Presidencial, con el diseño gráfico del Poder Ejecutivo y utilizando mobiliario del gobierno. Además, la información se difundió por los canales oficiales que la Presidencia de la República tiene con los medios de prensa en el servicio de mensajería WhatsApp.

En el mensaje, el jerarca de gobierno identificó a la presunta víctima, con nombres y apellidos y alegó que ambos, como personas adultas, consumieron licor.

Entonces, dijo: “Tomé la decisión de alquilar un cuarto en el hotel, debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor“.

Insistió, además, en que nunca abusó sexualmente del joven funcionario.

Por su parte, Marvin Carvajal, abogado de la presunta víctima, declaró el miércoles que la denuncia está respaldada por pruebas testimoniales, audiovisuales y periciales que ya están en poder del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).