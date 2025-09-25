Política

Pilar Cisneros anuncia decisión de Rodrigo Chaves sobre ministro denunciado por presunta violación

La diputada del PPSD se pronunció después de que Kattia Cambronero cuestionó a Arnold Zamora por usar recursos públicos para defenderse

Por Lucía Astorga y Esteban Oviedo
La diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), anunció este jueves que Arnold Zamora, ministro de Comunicación denunciado por una presunta violación en perjucio de un funcionario público de 25 años, se quedará en su puesto junto al mandatario Rodrigo Chaves.
