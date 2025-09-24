Ministro denunciado por presunta violación acompañó al presidente Rodrigo Chaves en actividad oficial en Caldera

Arnold Zamora se mantiene como ministro de Comunicación del gobierno de Rodrigo Chaves.

Pese a que afronta una denuncia por una supuesta violación en perjuicio de un funcionario público, el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, participó y dirigió la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chaves este martes en puerto Caldera, Esparza, Puntarenas. El acto correspondió a la inauguración de escáneres en el muelle.

La denuncia por violación trascendió el lunes después de que el denunciante de 25 años y su madre acudieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía a relatar hechos que habrían ocurrido, en un hotel de Escazú, entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

LEA MÁS: Ministro de Comunicación rechaza denuncia de violación: Alquilé un cuarto de hotel porque consideré imprudente conducir bajo efectos del licor

La noche del martes, mediante los canales oficiales de Casa Presidencial, el jerarca de Comunicación rechazó la denuncia al alegar que tanto él como el funcionario habían tomado, y que él prefirió alquilar una habitación de hotel porque no consideró prudente conducir bajo los efectos del alcohol.

LEA MÁS: Empleados de hotel donde ocurrió presunta violación son testigos en caso contra ministro de Comunicación

Este miércoles, al ministro Zamora se le vio durante la transmisión en las redes sociales de Casa Presidencial, acompañando al presidente Chaves, junto con otros jerarcas; incluso recibió un fuerte abrazo del ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Arnold Zamora dirigió la conferencia como lo hace todas las semanas. El presidente se refirió en varias ocasiones al ministro de Comunicación. “La misión nunca se cumple, don Arnold, la misión es no aflojar”, dijo Chaves.

El ministro Arnold Zamora (atrás, al centro) junto con otros jerarcas y el presidente Rodrigo Chaves, en Caldera, este 24 de setiembre. Foto: (Presidencia/Captura de YouTube)

Este medio remitió consultas a Casa Presidencial al respecto; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.