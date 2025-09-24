El País

Ministro denunciado por presunta violación acompañó al presidente Rodrigo Chaves en actividad oficial en Caldera

Arnold Zamora permanece en el puesto

Por Sebastián Sánchez
El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, dirigió la conferencia de prensa del gobierno, pese a enfrentar denuncia por una presunta violación.
Arnold Zamora se mantiene como ministro de Comunicación del gobierno de Rodrigo Chaves.







