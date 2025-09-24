Empleados de hotel donde ocurrió presunta violación son testigos en caso contra ministro de Comunicación

Arnold Zamora, ministro de Comunicación, es señalado por supuestamente abusar sexualmente a un muchacho de 25 años. Foto: Presidencia

El abogado Marvin Carvajal, quien representa al joven que denunció por violación al ministro de Comunicación Arnold Zamora, confirmó que la denuncia está respaldada por pruebas testimoniales, audiovisuales y periciales que ya están en poder del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Así lo sostuvo Carvajal durante una entrevista con La Nación, en la que detalló el tipo de evidencias presentadas ante el Ministerio Público.

Según Carvajal, los hechos denunciados habrían ocurrido en un hotel de Escazú, donde funcionarios del establecimiento y otras personas tuvieron interacciones tanto con el ministro como con la presunta víctima.

El abogado confirmó que han identificado varios testigos relacionados con los hechos investigados. “Ya sabemos de diversas personas particulares y también funcionarios del hotel (incluidas recepcionistas) que tuvieron interacciones tanto con el imputado como con la víctima”, agregó el defensor, sin precisar el número exacto de testigos por respeto al proceso investigativo.

Reproche al ministro

Carvajal confirmó que tomarán acciones legales contra el ministro Zamora por haber revelado públicamente la identidad de la presunta víctima.

“Revelar la identidad de la víctima de un delito sexual o en hechos que se investigan para determinar si constituye un delito penal es absolutamente reprochable y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que se sienten responsabilidades”, declaró el abogado.

Carvajal calificó este acto como “carente de humanidad, carente de sensibilidad y carente de respeto por la ley”, enfatizó.

Este medio consultó al penalista si su cliente ha recibido presiones por parte de otros actores políticos para evitar que presentara la denuncia, ante lo que respondió. “Estamos ya en las primeras conversaciones con él (el cliente) y con su familia para poder entender mejor lo que está sucediendo”, indicó.

Al abogado también le consultamos si a raíz del video publicado por el ministro Zamora este martes temen represalias y replicó que el ministro “no debería utilizar su influencia de ninguna manera para entorpecer la investigación que se está realizando o generar represalias en contra de nuestro representado”.

Carvajal expresó confianza en que el proceso judicial seguirá su curso normal, aunque reconoció que podría tomar tiempo debido al análisis de dispositivos electrónicos.

“Muy probablemente analizar pruebas en dispositivos electrónicos y otras cosas puede tardar un poco, pero confiamos en que no habrá ninguna razón que evite que esto siga el curso de una investigación normal”, concluyó el abogado.

El denunciante se mantiene en su puesto de trabajo mientras se desarrolla la investigación judicial, según confirmó su representante legal.

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, rechazó este martes el señalamiento por violación presentado en su contra el lunes en la Fiscalía General. En un video divulgado a las 6:59 p. m. reconoció que él y el denunciante, como personas adultas, consumieron licor en el hotel en el que se encontraban.

“Tomé la decisión de alquilar un cuarto en el hotel, debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted”, dijo el ministro.

“Nunca abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos”, sostuvo el jerarca gubernamental.