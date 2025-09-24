Sucesos

Empleados de hotel donde ocurrió presunta violación son testigos en caso contra ministro de Comunicación

Abogado del ofendido reveló nuevos detalles del caso

Por Christian Montero
Arnold Zamora, ministro de Comunicación, es señalado por supuestamente abusar sexualmente a un muchacho de 25 años. Foto: Presidencia
Arnold Zamora, ministro de Comunicación, es señalado por supuestamente abusar sexualmente a un muchacho de 25 años. Foto: Presidencia (Presidencia/Presidencia)







Arnold Zamoraministro Comunicaciónhotelviolación
