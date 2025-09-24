Abogados tomarán acciones contra ministro de Comunicación por revelar identidad de presunta víctima de violación

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, rechazó la denuncia por violación presentada en su contra.

Los abogados del comunicador que señala al ministro de Comunicación Arnold Zamora Miranda por una presunta violación, sostienen que la denuncia presentada ante el Ministerio Público está acompañada de “sólidos y abundantes elementos probatorios”.

Los litigantes Marvin Carvajal y Roger Guevara también reprocharon que el funcionario revelara el nombre de la presunta víctima mediante un video difundido este martes a través de uno de los canales de WhatsApp de Casa Presidencial y aseguraron que tomarán acciones legales al respecto.

La posición del denunciante, de 25 años, se conoció este miércoles mediante un corto comunicado que firma el equipo legal.

“Nuestro cliente ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público luego de ser víctima de hechos de índole sexual que consideramos delictivos, por parte de un alto funcionario del Poder Ejecutivo”, cita el comunicado.

Los representantes legales, esos “sólidos y abundantes elementos probatorios”, “servirán a las autoridades judiciales para determinar la existencia del delito o los delitos denunciados, así como la culpabilidad del imputado”.

LEA MÁS: Hombre denuncia a Arnold Zamora, ministro de Comunicación, por presunto delito sexual

Violación de derechos

Los abogados Carvajal y Guevara denunciaron que el ministro Zamora cometió una “nueva violación de derechos” al revelar la identidad del posible afectado durante las declaraciones que hizo públicas.

“Deploramos que el imputado haya hecho uso de un espacio destinado a dar su versión de los hechos para revelar la identidad de la víctima, en una nueva violación de los más elementales derechos de nuestro cliente”, señalaron los abogados.

La defensa advirtió que tomarán acciones legales por este hecho adicional: “Haremos lo necesario para que ese hecho tampoco quede impune y produzca las consecuencias que determina la ley”.

Los representantes legales confirmaron que “ejerceremos todas las acciones que la ley nos otorga para defender los derechos del ofendido en este grave caso, hasta que se sienten todas las responsabilidades correspondientes”.

Los hechos por los que se investiga a Zamora Miranda, nombrado ministro de Comunicación desde julio del 2024, habrían ocurrido en un lujoso hotel ubicado en Escazú entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, según la investigación.

LEA MÁS: Ministro de Comunicación rechaza denuncia de violación: Alquilé un cuarto de hotel porque consideré imprudente conducir bajo efectos del licor

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, rechazó este martes el señalamiento por violación presentado en su contra el lunes en la Fiscalía General. En un video divulgado a las 6:59 p. m. reconoció que él y el denunciante, como personas adultas, consumieron licor en el hotel en el que se encontraban.

“Tomé la decisión de alquilar un cuarto en el hotel, debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted”, dijo el ministro.

“Nunca abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos”, sostuvo el jerarca gubernamental.