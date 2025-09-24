Ministro usó recursos públicos para defenderse de causa por presunta violación ajena a sus labores

En el mensaje que dio Arnold Zamora este martes sobre una denuncia en su contra por presunta violación, se observa el pabellón nacional, que tiene indicaciones de uso muy claras y cuya permanencia en un pedestal solo puede estar en la oficina del presidente de cada uno de los supremos poderes.

Arnold Zamora Miranda, ministro de Comunicación y Enlace, utilizó recursos públicos para emitir el mensaje en el que se defendió de una denuncia por supuesta violación en perjuicio de un hombre de 25 años.

Zamora grabó el video en una oficina de Casa Presidencial, con el diseño gráfico del Poder Ejecutivo y utilizando mobiliario del gobierno. Además, la información se difundió por los canales oficiales que la Presidencia de la República tiene con los medios de prensa en el servicio de mensajería WhatsApp.

“A diferencia de los delitos funcionariales (directamente relacionados con el puesto), lo que se reprocha no tiene que ver con el cargo que se ejerce, sino con el ámbito privado. Sí pareciera indebido utilizar recursos públicos para esa comunicación”, señaló Luis Felipe Rodríguez Vargas, especialista en Derecho Público y Administrativo.

Explicó que si la denuncia es de carácter personal, la defensa y la explicación pública están supeditados al ámbito personal.

Esta tarde, Arnold Zamora argumentó que el video era la respuesta a consultas realizadas por la prensa en su función como ministro de Comunicación.

“La prensa hizo consultas a la oficina de prensa de Casa Presidencial. El video respondió a las consultas de la prensa. Las consultas no llegaron a mi correo personal, llegaron al Ministerio de Comunicación, y la forma de canalizar la respuesta fue a través de ese video. Hoy, soy ministro, ahí canalicé, como con cualquier otra consulta de prensa”, dijo Zamora.

El abogado Rodríguez indicó que en esto también debe tenerse cuidado: “Entiendo que puede haber cierto interés público, pero ese descargo se tuvo que hacer en un ámbito privado y sin mobiliario público. Este es un video institucional, cuando debió ser un video personal. Él está ventilando ámbitos privados con recursos públicos”.

Para el jurista, pudo haber un aprovechamiento del poder, en este caso el de la difusión masiva. “Si uno quisiera pensar en la igualdad de alcance, no es lo mismo el alcance de un ciudadano particular al de un ministro de Comunicación”, expresó.

El mensaje del ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora, fue difundido a través de los grupos de WhatsApp de la Presidencia de la República (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Es un uso inadecuado de recursos públicos. El proceso penal se ventila dentro de un expediente y ahí se hacen los descargos. A lo sumo, el ministro podría haber dado una declaración escrita, pero el video fue difundido como si fuera institucional público, para algo de la esfera privada de su vida. Si él hubiera querido hacer un descargo público, debió hacerlo de su propio bolsillo y recursos”, añadió.

Para Rodríguez, esta acción ameritaría, cuando menos, la apertura de un procedimiento administrativo de naturaleza disciplinaria que determine si se hizo un uso irregular de medios y recursos estatales.

Uso del pabellón nacional de forma indebida

Esta no sería la única falta en la que Zamora habría incurrido. En su mensaje, se ve de fondo el pabellón nacional, el cual tiene usos muy específicos que no corresponden a los del video en cuestión.

El artículo 14 de la Ley que regula el uso del pabellón, la bandera y el escudo nacionales (Ley n.° 10178), firmada el 25 de abril de 2022, establece que el uso del pabellón es muy restringido.

“El pabellón nacional es de uso restringido; se debe izar en las sedes principales de los edificios de los supremos poderes, entendidos estos como la Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, deberá ser izado en el Tribunal Supremo de Elecciones, en las sedes diplomáticas y consulares del Estado acreditadas en el exterior.

“Será también colocado en un pedestal en la oficina principal de cada uno de los miembros de los Supremos Poderes. Será prohibido el uso del pabellón nacional en casas particulares, edificios públicos o privados, o cualquier otra localización o uso inconforme con lo reglado en esta ley”, cita la norma.

La única excepción aplica para el 12 de noviembre, en la que personas particulares podrían izarlo en otros espacios.

“El uso de símbolos nacionales no puede ser utilizado para efectos de que las personas funcionarias se refieran a cuestiones personales. Existe, a mi criterio, un uso indebido de un símbolo nacional. No se trata de cuestiones públicas institucionales, sino de una cuestión particular que tiene que ver con una presunta conducta indebida. Esto puede llamar a confusión, es un símbolo que evoca oficialidad, institucionalidad. Hay varios dictámenes de cuándo se puede usar la simbología nacional y esto no se ajusta”, afirmó Rodríguez.

Para el abogado, esto no sería un asunto penal, sino de carácter administrativo donde deben verse las posibles sanciones.

Denuncia por uso de recursos públicos

Esta tarde, también trascendió que un ciudadano presentó una denuncia contra Zamora ante la Procuraduría de la Ética Pública por el uso de fondos y recursos públicos en la defensa de un proceso judicial de carácter privado.

“La probidad obliga a todo funcionario a separar lo público de lo privado. No se pueden usar recursos, logos, oficinas ni poder institucional para litigar en la opinión pública un proceso penal personal”, destacó Janekeith Durán Barberena en su perfil en la red social Facebook.

Con esta captura de pantalla el ciudadano Janekeith Durán habló de la denuncia interpuesta contra el ministro Zamora. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El expediente de esta denuncia todavía está por asignarse.

Colaboró el periodista Christian Montero.