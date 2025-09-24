Política

Ministro usó recursos públicos para defenderse de causa por presunta violación ajena a sus labores

Arnold Zamora, ministro de Comunicación y Enlace, utilizó espacio en Casa Presidencial, línea gráfica de gobierno y canales de comunicación de gobierno con la prensa

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Arnold Zamora
En el mensaje que dio Arnold Zamora este martes sobre una denuncia en su contra por presunta violación, se observa el pabellón nacional, que tiene indicaciones de uso muy claras y cuya permanencia en un pedestal solo puede estar en la oficina del presidente de cada uno de los supremos poderes. (Captura Video Presidencia/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arnold ZamoraMinistro de Comunicación y EnlacePabellón nacional
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.