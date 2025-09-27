Política

Estos son los puestos que ocuparán Francisco Gamboa y Pilar Cisneros en campaña del PPSO

Candidato a primer vicepresidente en la fórmula de Laura Fernández y diputada oficialista figurarán en campaña del partido chavista

Por Fernanda Matarrita Chaves
12 de julio del 2025. Parque Morazán. San José. 09:00 hrs. Anuncio oficial del partido político con el que participará el movimiento de Rodrigo Cháves en las próximas elecciones nacionales en febrero del 2026. En la foto: Pilar Cisneros anuncia que el partido Pueblo Soberano representará a Rodrigo Cháves en las próximas elecciones. Foto: Albert Marín.
El PPSO anunció que el candidato a la primera vicepresidencia, Francisco Gamboa Soto, fue designado jefe de campaña de Laura Fernández, mientras la diputada Pilar Cisneros será coordinadora de la Comisión de Comunicación.Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)







Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

