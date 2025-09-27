Estos son los puestos que ocuparán Francisco Gamboa y Pilar Cisneros en campaña del PPSO

El PPSO anunció que el candidato a la primera vicepresidencia, Francisco Gamboa Soto, fue designado jefe de campaña de Laura Fernández, mientras la diputada Pilar Cisneros será coordinadora de la Comisión de Comunicación.Foto: Albert Marín.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) con el que Laura Fernández busca llegar a la presidencia de la República en el 2026, anunció el rol que tendrán Francisco Gamboa, aspirante a la primera vicepresidencia y la actual diputada oficialista, Pilar Cisneros.

En un comunicado de prensa, el partido chavista anunció que Gamboa figurará como jefe de campaña, mientras que Cisneros asumirá como coordinadora de la Comisión de Comunicación de la campaña.

Gamboa, secretario general de Pueblo Soberano, expresó que su cargo representa orgullo y responsabilidad.

“Gracias a doña Laura Fernández, nuestra candidata presidencial, por confiar una vez más en mi trabajo y mi experiencia”, dijo el también exministro de Economía.

Tras el anuncio, la jefa de fracción del gobierno afirmó que “trabajarán duro para que Laura Fernández sea nuestra próxima presidente”.

A finales de julio, Cisneros había anunciado que se retiraba del puesto de estratega política en la campaña presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La diputada oficialista había sido presentada solo 19 días antes como encargada de estrategia e incluso fue ella la encargada de anunciar públicamente la agrupación política que representaría al movimiento chavista de cara a las elecciones nacionales del 2026.

En aquel momento, Cisneros adujo que su decisión se debió a la falta de tiempo para atender adecuadamente sus funciones legislativas, así como al desgaste físico que implica liderar la estrategia comunicacional de una campaña electoral.

En un comunicado de prensa, Laura Fernández agradeció a Gamboa y a Cisneros por asumir los puestos en su campaña.

“Estamos en las mejores manos, no vamos a aflojar y seguiremos recorriendo todo el país, buscando el apoyo de todos los costarricenses”, señaló.