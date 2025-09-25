Claudia Dobles presenta a sus candidatos a las vicepresidencias: una viene de Cinde y otro del sector agricultura

Claudia Dobles presentó a sus candidatos a las vicepresidencias: Luis Felipe Arauz y Andrea Centeno. Fotografía: Marvin Caravaca.

Claudia Dobles, candidata presidencial de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), presentó este jueves a sus candidatos a las vicepresidencias: Andrea Centeno en la primera y Luis Felipe Arauz en la segunda.

Centeno viene de laborar como encargada de Mercadeo en la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), organización dedicada a la atracción de inversión extranjera, además de que fue presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en el gobierno de Carlos Alvarado. Ella es profesional en comunicación.

Claudia Dobles presentó a los candidatos a la vicepresidencia del partido Agenda Ciudadana

Por su parte, Arauz es ingeniero agrónomo con más de cuatro décadas de experiencia en docencia, investigación y gestión universitaria. Fue ministro de Agricultura y Ganadería entre 2014 y 2018, durante la administración de Luis Guillermo Solís.

Además, dirigió la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y fue decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.

Andrea Centeno, candidata a la primera vicepresidencia de Claudia Dobles. Foto: (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Centeno declaró que una de sus prioridades sería la inversión en las zonas costeras. Citó, como ejemplo, la idea de retomar la terminal de cruceros en la marina de Limón.

Otro de sus ejes es la educación. En su criterio, no se puede hablar de seguridad, sino se habla de educación. En esa línea, también se enfocaría en las zonas costeras. “El muchacho de Limón tiene las mismas capacidades que el muchacho de Heredia”, dijo.

Por su parte, Arauz dijo que el sector agrícola es el segundo motor exportador de Costa Rica y un dinamizador de la economía rural, pero es necesario reactivarlo después del “maltrato” que ha sufrido.

Luis Felipe Arauz, aspirante a la segunda vicepresidencia. Foto: (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Necesitamos un agro que nos genere valor agregado”, declaró.

Subrayó que el objetivo es que se convierta en un generador de empleo y desarrollo, además de contribuir a cerrar brechas de género. “Hay muchas mejoras en la producción pesquera y agropecuaria”, afirmó.

Agregó, que en materia de producción y ambiente, se debe pasar de la competitividad a la sinergia. En el caso del desarrollo pesquero, señaló que es indispensable superar la paradoja de contar con una gran riqueza en los mares frente a la pobreza que enfrentan las comunidades costeras.

Claudia Dobles hizo el anuncio esta mañana en una conferencia de prensa en la sede central del Partido Acción Ciudadana (PAC), en Montes de Oca. El PAC integra la coalición junto con la agrupación ADN.

Según Dobles, su campaña hará énfasis en seguridad, educación y salud, así como en una agenda enfocada en inversión pública y extranjera directa.

Otro de los temas principales será el agropecuario.