Política

Claudia Dobles presenta a sus candidatos a las vicepresidencias: una viene de Cinde y otro del sector agricultura

Anuncio lo hizo esta mañana en la sede central del Partido Acción Ciudadana

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Coalición Agenda Ciudadana, PAC
Claudia Dobles presentó a sus candidatos a las vicepresidencias: Luis Felipe Arauz y Andrea Centeno. Fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesAndrea CentenoLuis Felipe ArauzAgenda CiudadanaElecciones 2026
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.