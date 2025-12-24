¡Puerta, papá! Estos son los horarios de las corridas de toros (y dónde verlas)

Las tradicionales corridas de toros se realizarán del 25 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Cuatro canales de televisión transmitirán las jornadas taurinas.

Cuando los tamales reposan sobre la mesa y el aroma del café se desliza tentador desde la cocina, es señal de que las corridas de toros están por llegar. Este 2025 no es la excepción y el público tendrá la opción de observar, desde la comodidad del sillón, las jornadas taurinas desde la plaza de Zapote, en San José, o del redondel de Pedregal, en Belén de Heredia.

Como de costumbre, las transmisiones se dividirán entre las tardes y noches. Durante esas veladas, los canales encargados de llevar la emoción taurina a los hogares serán Teletica, Repretel, Multimedios y ¡Opa!, con una programación que se extenderá del 25 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Teletica y Repretel asumirán las corridas en Pedregal

Desde 2024, las televisoras con mayor trayectoria en la transmisión de corridas de toros, Teletica y Repretel, se unieron para compartir el set en el redondel de Pedregal, en Belén.

Desde ese centro herediano, las casas televisivas se turnarán las emisiones de 3 a 6 p. m. y de 7 a 10 p. m.

El elenco de Teletica, encargado de gritar “¡Puerta, papá!“, estará encabezado por Carlos Álvarez, quien se acompañará de Susanna Peña, Michael Blake, Michael Hidalgo, Max Barberena, Rigoberto Alfaro (Gallina), Natalia Monge y Daniel Montoya. Como en años anteriores, la expectativa es que atinen los comentarios, análisis taurinos y retahílas con humor.

Fiel a su estilo, Canal 7 también incorporará concursos y espacios de comedia, como el Reto del 7, en el que se invita a figuras públicas a enfrentar a una vaquilla para recaudar fondos y apoyar una causa social.

Carlos Álvarez y Andrés Zamora lideran las transmisiones de toros en Teletica y Repretel, respectivamente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Repretel volvió a apostar por presentadores y humoristas de amplia trayectoria como Andrés Zamora, el Padre Mix, en la mesa principal de las transmisiones.

En el apartado humorístico, el canal de La Uruca convocó nuevamente a reconocidos integrantes de Pelando el ojo, entre ellos Norval Calvo, Katherine González y Edson Álvarez, así como Charlyn López, Franklin Vargas y Jorge Arturo González (Cañero).

Como parte de las dinámicas, Canal 6 organizará competencias de mulas y campeonatos de monta.

Además, el 4 de enero aplicará una variación en su horario, al emitir la transmisión de 2 p. m. a 5 p. m., debido a que ese día se realizará el show de fútbol 90 Minutos por la vida.

Para quienes prefieren vivir de cerca el ambiente de Pedregal -con el olor de la carne asada impregnando la brisa-, las entradas para ingresar al centro de eventos herediano ya se encuentran disponibles en el sitio web www.torosalatica.cr.

Los boletos tienen un costo que va desde los ¢10.000 para niños y ¢18.000 para adultos en gradería, hasta los ¢20.000 en butaca y ¢30.000 en palco.

Los improvisados se llevan todas las miradas en las corridas de toros, pues arriesgan su vida frente a los animales. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Zapote en la pantalla de Multimedios y ¡Opa!

Los pormenores de la fiesta taurina nacional en Zapote estarán a cargo de una mancuerna integrada por los equipos de Multimedios (canal 8) y ¡Opa! (canal 38), con programas transmitidos en simultáneo por ambas señales, entre 3 p. m. y 7 p. m.

Además del regreso a la televisión abierta de Omar Cascante, las emisiones contarán con un elenco integrado por figuras como Cristiana Nassar, Fabiola Herra, Marcela Negrini y la Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth.

El equipo se completa con los presentadores José Víquez, Gustavo Retana, Catalina Mendieta y Andrea Montero, así como con la participación del experto taurino Álvaro Brenes, el imitador Frank Rodríguez y Geancarlo Ulcigrai.

Las entradas para el redondel de Zapote se pueden conseguir en la boletería física o el sitio web del evento www.corridaszapote.com.

Los boletos para las corridas diurnas tendrán un costo de ¢17.000 en zona general y ¢25.000 en palcos, ambos bajo la modalidad 3x1. En las jornadas nocturnas, el precio también será de ¢17.000 para localidad general y ¢25.000 para palco, pero con la promoción 2x1.