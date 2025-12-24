Viva

¡Puerta, papá! Estos son los horarios de las corridas de toros (y dónde verlas)

Figuras como Carlos Álvarez, el Padre Mix y Omar Cascante presentarán las corridas de fin e inicio de año desde Zapote y Pedregal. Conozca los canales, horarios y precios para asistir a los redondeles

Por Sofía Sánchez Ramírez
Corrida de toros - Zapote
Las tradicionales corridas de toros se realizarán del 25 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Cuatro canales de televisión transmitirán las jornadas taurinas. (MAYELA LOPEZ)







