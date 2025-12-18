Omar Cascante regresa a la televisión a un año y medio de su salida de Teletica: este será su destino

Aunque ha tenido apariciones esporádicas en televisión, Omar Cascante no tenía una plaza sostenida desde su salida de Teletica.

El reconocido presentador Omar Cascante regresará a la televisión un año y medio después de su sonada salida de Teletica, ocurrida en junio de 2024. El comunicador estará de nuevo en transmisiones televisivas, esta vez en las corridas de toros de fin de año.

Cascante será parte del equipo que formaron en conjunto las televisoras OPA y Multimedios, quienes darán cobertura a los eventos taurinos en la Plaza de Zapote, que tendrán lugar del 25 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Además de la exfigura de Buen día, los canales tendrán un elenco destacado con figuras como Cristiana Nassar, Fabiola Herra, Marcela Negrini y hasta la Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth.

El equipo se completa con los presentadores José Viquez, Gustavo Retana, Catalina Mendieta y Andrea Montero. También contarán con el experto taurino Álvaro Brenes, el imitador Frank Rodríguez y el Geancarlo Ulcigrai.

La comedia es otro apartado que tendrá importante presencia, con los humoristas Mila Montero, Felipe Leiva, Allan Conejo y César Chávez.