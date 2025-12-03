Viva

Omar Cascante revela que tuvo problemas de alcoholismo durante años y detalló las impensables razones

El comunicador comentó que su adicción lo expuso a muchos riesgos, pues bebía ‘hasta destruirse’

Por Fátima Jiménez
Omar Cascante, expresentador de canal 7.
Omar Cascante, presentador y periodista, enfrentó un problema de adicción durante casi dos décadas. (Tomada de Instagram)







Fátima Jiménez

