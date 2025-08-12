Viva

De 115 a 85 kilos: Omar Cascante muestra su impresionante cambio físico en redes sociales

El periodista reveló el proceso de su transformación: ‘No se trata de estética, se trata de evolución’

Por Jessica Rojas Ch.
Omar Cascante
El periodista Omar Cascante quiso dejar un mensaje de inspiración para quienes buscan la felicidad interior. El comunicador hizo cambios drásticos en su vida para mejorar su salud. (Captura de Instagram)







