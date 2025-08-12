De 115 a 85 kilos: Omar Cascante muestra su impresionante cambio físico en redes sociales

El periodista Omar Cascante quiso dejar un mensaje de inspiración para quienes buscan la felicidad interior. El comunicador hizo cambios drásticos en su vida para mejorar su salud.

El querido periodista Omar Cascante, quien fuera figura de Teletica, recordó hace unos días en sus redes sociales cómo fue que logró su impresionante cambio físico, el cual ha logrado a punta de disciplina y esfuerzo.

En su Instagram, el comunicador contó que hace dos años pesaba 115 kilos, pero que más que peso cargaba excusas, miedos y hábitos que lo saboteaban.

“Sabía que había una versión dentro de mí esperando a ser liberada, pero todavía no estaba dispuesto a luchar por ella, la verdad”, manifestó en el video en el que mostró al inicio unas imágenes suyas con sobrepeso mientras saltaba la cuerda.

Más adelante enseñó su nueva versión, una con un cambio físico notable al llegar a 85 kilos, pero, principalmente, con nuevos pensamientos y fortaleza interna. “Igual comencé, contra todo pronóstico, contra la gente que dijo que no lo iba a lograr; incluso contra mí mismo, porque yo era mi principal pretexto”, afirmó.

En el video, Cascante dijo que los cambios son resultado de las decisiones y los hábitos, como lo aplicó él en su vida. “No se rinda nunca ni en lo grande, ni en lo pequeño, ni en lo fundamental, ni en lo trivial. No se trata de que otros crean de usted, se trata de lo que Dios todavía pueda hacer con su historia”, aconsejó.

El cambio físico de Omar Cascante

En otro clip contó que perdió 30 kilos y narró cómo fue el proceso para la baja de peso, pero en el que ganó respeto y paz consigo mismo. Dijo que fue un duelo para él al dejar hábitos como tomar alcohol, pero sobre todo, un proceso de volver a creer en él mismo. “No se trata de estética, se trata de evolución; de la suya”, expresó.

En una imagen, Cascante compartió los importantes cambios que ha tenido en su salud, por ejemplo, que pasó de tener un promedio de grasa visceral del 12,5 % a un 5 %; además de que su nivel de grasa total pasó de 29,7% a 13,6%.