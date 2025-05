Omar Cascante habló del ‘Gordo que lleva dentro’ y de las burlas que le hace

Omar Cascante, periodista y expresentador del programa Buen Día, abrió su corazón para compartir una reflexión profunda sobre la lucha con la voz interna que, según relató, lo ha acompañado desde hace años.

A través de sus historias en Instagram, Cascante dejó una caja de pregunta a sus seguidores: “¿Ustedes también tienen una voz interna que los sabotea?”, dando pie a una conversación honesta sobre inseguridades personales.

El periodista compartió la serie de mensajes anónimos que recibió en respuesta, muchos de ellos con confesiones fuertes como: “Me doy asco” o “Pensé que nadie me iba a querer por ser talla grande”.

Para cerrar su reflexión, publicó una recopilación de imágenes en las que muestra los cambios físicos que ha atravesado a lo largo de los años. Bajo el título: “El Gordo que llevo dentro”, escribió un texto para acompañarlo:

“Todos hemos escuchado una voz que nos dice: usted no puede. Yo también tengo a ese alguien. Vive conmigo desde que tengo memoria. Se burla cuando me veo al espejo. Me llama débil cuando cedo ante un antojo. Y durante años, tomó el control.”

Cascante aclaró que para él, esa voz no proviene de Dios y concluyó: “Aunque a veces me enrede con ella, me levanto. Porque yo ya no soy esa voz”.

Finalmente, invitó a sus seguidores a escribir en los comentarios la frase que esa voz interior les repite cuando quiere rendirse: “Póngala afuera que hoy le quitamos el micrófono a la mentira”, concluyó el periodista.