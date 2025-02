Omar Cascante se confiesa a ocho meses de su salida de Teletica: ‘No necesito la televisión’

Omar Cascante tuvo su último programa en Buen Día el 14 de junio de 2024. Ahora, ocho meses después de salida, habló por primera vez sobre su salida de la revista matutina, en la que fue presentador desde 2016.

En entrevista en el espacio Íntimo, del canal ¡OPA!,, Cascante explicó que salir de Teletica lo obligó a evolucionar. Aunque asegura guardar mucho cariño por la televisora, enfatizó que su vida no se define por los medios de comunicación. Al contrario, en esta nueva etapa ha echado mano de sus habilidades musicales y ha puesto sus esfuerzos en generar una propuesta artística diferenciada.

“Yo no necesito la televisión. No la necesito porque yo no me puedo validar por mi trabajo; me valido por mis hábitos y mi esencia. Es decir, a mí el trabajo no me hace. Yo bendigo, por supuesto, a Canal 7, que en estos 11 años me permitió llevar sustento a mi familia y a mis padres; con eso me ayudé, cumplí sueños y todo, pero la vida sigue”, comentó el periodista alajuelense.

Omar Cascante, protagonizó una serenata junto a su hijo y un amigo.

Por otro lado, mencionó que no se tomó su despedida con resentimientos y que en esta transición le tocó aplicar lo que comunicaba en Buen día, cuando invitaba al público a asumir la vida cargados de vibras positivas.

“Obviamente, muchas veces en mi día de soledad dije: ‘Bueno, mucho de lo que hablé tengo que ponerlo en práctica’. Sería un tipo completamente de apariencia, si lo que decía tantas veces no lo llegaba a vivir. Tantas entrevistas que he hecho sobre resiliencia y bueno, la vida me estaba diciendo: ‘ok, te toca’”, narró.

Omar Cascante contó con la compañía de su hijo Daniel el día que fue despedido de 'Buen día'. (Instagram)

Además, Cascante reveló detalles del momento en que conoció de su despido, al que definió como inesperado. Según dijo, ese día contó con la compañía de su hijo mayor Daniel, lo cual considera como algo planeado por Dios.

“Había un árbol de limón frente a la oficina y Daniel, mi hijo, salió -seguro quería respirar-, estaba viendo hacia el cielo y yo me acerqué y lo vi y estaba llorando. Le dije que qué pasaba y me decía que no soportaba imaginar el dolor que yo estaba pasando”, relató.

“Yo lo abracé y le dije: ‘Hijo, no habido un solo instante en nuestra historia que Dios nos haya dejado. No va a pasar, no sucederá’”, sentenció.