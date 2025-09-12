Viva

Omar Cascante habla sobre el crimen que sufrió su padre y la enseñanza que lo acompañará siempre

El periodista explicó que su intención al compartir esta experiencia es llegar a quienes atraviesan momentos complicados

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

El periodista y presentador de televisión Omar Cascante reveló que su padre fue víctima de un crimen hace algunos años, hecho que le dejó una profunda lección de vida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omar CascanteRobo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.