Omar Cascante habla sobre el crimen que sufrió su padre y la enseñanza que lo acompañará siempre

El periodista y presentador de televisión Omar Cascante reveló que su padre fue víctima de un crimen hace algunos años, hecho que le dejó una profunda lección de vida.

Según relató, en el año 2010 logró ahorrar lo suficiente para comprarse un carro de segunda mano. Fue su padre quien lo animó a dar el paso y, una vez que lo hizo, la alegría era evidente.

En ese entonces, Cascante trabajaba en un medio de comunicación y debía cubrir una gira en Guanacaste. Inicialmente, el viaje consistía en ir y regresar el mismo día; sin embargo, un desperfecto en el helicóptero que lo trasladaba obligó a la tripulación a permanecer en Liberia.

Ante la situación, llamó a su padre para pedirle que, con una segunda llave, recogiera el vehículo en el parqueo de su trabajo y lo guardara en su casa.

“De repente yo escucho el teléfono que suena, contesto y es mi papá agitado, llorando: ‘Hijo, me acaban de robar el carro, me hicieron un bajonazo’“, recordó el periodista en un video difundido en su cuenta de Instagram.

El periodista Omar Cascante se abrió con sus seguidores y compartió que hace algunos años su padre fue víctima de un crimen. (Archivo. )

Cascante relató que recibir la noticia fue espantoso, aunque su principal preocupación era la seguridad de su padre.

“Lo primero que salió de mi boca fue preguntarle: ‘¿Estás bien?’. ‘Sí, hijo, yo estoy bien’, me respondió. Y con una voz entrecortada me dijo, ‘Yo se lo voy a pagar’“, expresó conmovido.

“Yo siempre he admirado a mi tata por eso, porque me dijo: ‘Yo se lo voy a pagar en algún momento, apenas yo pueda’. Le dije: ‘Papi, no me diga eso, el carro no me importa. Me importa que usted esté bien’”, agregó.

El comunicador recuerda aquel día como uno de los más difíciles, ya que aún debía parte del monto que pagó por el vehículo. La incertidumbre lo invadió, pero, según dice, en medio de la angustia comenzó a agradecer.

“Sí, aunque usted me diga a mí: ‘loco’, yo dije: ‘Dios, gracias, porque tú permitiste esto y gracias porque algún propósito tienes para que me robaran el carro’”, relató.

Cascante explicó que su intención al compartir esta experiencia es llegar a quienes atraviesan momentos complicados.

“Yo solo quiero hacer este video para decirle a usted que nada, absolutamente nada de lo que usted está viviendo ha tomado a Dios por sorpresa”, expresó.

“Él ya lo tiene perfectamente planeado y aunque el panorama a veces parezca difuso o difícil o nosotros no lo entendamos y pensamos que el suelo nos tiembla bajo los pies, Él ya escribió el final de la historia”, aseguró.

Finalmente, concluyó señalando que toda crisis trae consigo una enseñanza, y de ahí la importancia de dar gracias, incluso en medio de la adversidad. “Agradecer no es para locos, es para alguien que confía que Dios siempre tiene un plan”, cerró el periodista.