Omar Cascante estuvo a punto de ser asesinado por un hombre furioso durante una grabación: esto sucedió

En más de 20 años de carrera en la televisión, Omar Cascante ha vivido todo tipo de experiencias; la mayoría muy gratas. Sin embargo, también lleva en su maleta de recuerdos varios momentos difíciles y hasta uno en el que su vida pudo terminar repentinamente.

Recientemente, Cascante rememoró lo que le sucedió mientras trabajaba en Repretel para Informe 11: Las historias. El conductor narró que, en 2009, visitó una reserva indígena en la zona sur de Costa Rica, para hacer un reportaje sobre una mujer que realizaba “una danza ancestral”.

Al internarse en la reserva, llena de bellezas naturales, él y sus compañeros quedaron desconcertados al escuchar balazos. Posteriormente, vieron a un sujeto enfurecido, con arma en mano, dirigirse a ellos.

“A los tres minutos lo teníamos al frente. Estaba apuntándome con el arma y amenazándonos, diciéndonos que si nosotros continuábamos grabando él nos iba a disparar”, relató.

“Fueron momentos terribles, de nervios, de ansiedad. Si ese hombre respondía a su impulso, literalmente nos iba a matar”, añadió.

Luego de esto, detuvieron la grabación y al día siguiente regresaron para intentar negociar con el sujeto, quien tenía una disputa de terrenos con la mujer a quien iban a grabar. Asegura que aunque la situación pudo calmarse un poco, el ambiente siguió siendo muy tenso.

En medio de la desagradable situación, al conductor se le ocurrió una “idea loca” que terminó poniendo fin al conflicto.

“Le pregunté al muchacho: ‘¿A usted le gustarían estas tenis?’, y me dijo: ‘Nunca he tenido unas’. Me las quité y le dije: ‘se las regalo’. Yo me quedé descalzo y me fui al carro del canal”, explicó.

El hombre acabó regalándole a Omar Cascante un collar tallado con un diente de saíno. (Captura de Instagram)

Cuando estaba en el vehículo, escuchó que el señor lo llamó y al mirar por el retrovisor, el primer pensamiento de Cascante fue que el hombre concretaría las amenazas y le dispararía. Sin embargo, le regaló un collar fabricado por él con dientes de saíno.

“Me dijo: ‘si usted me regaló estas tenis, yo quiero que conserve esto (el collar)’. Tiempo después, cuando yo veía el collar, lo tenía como un recordatorio del día que casi me matan”, comentó el conductor.

Finalmente, el expresentador de Buen día hizo una reflexión sobre esas experiencias que muchos tienen, en los que el “casi” los separa de ser una tragedia para convertirlos en aprendizaje.

“Los ‘casi’ no son casualidad, son señales de que todavía hay capítulos que usted tiene que escribir. Son recordatorios de que, incluso en el borde del abismo, Dios es el que sostiene su cuerda, porque lo que casi lo mata terminó haciéndolo más fuerte”, expresó.

“Dé gracias por sus ‘casi’ porque son la escuela de su vida, porque algo mejor viene”, concluyó.