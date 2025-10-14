Omar Cascante reveló cuando fue ‘el peor y más peligroso’ momento de su vida; esto fue lo que dijo

Omar Cascante mostró un antes y un después de su cambio de vida. Pasó de pesar 110 kilos a 85 en poco más de un año.

Como es su costumbre, el periodista Omar Cascante compartió con sus seguidores una potente reflexión sobre la salud, el amor propio, el esfuerzo y el trabajo. En unas historias recientes en Instagram reveló cuál ha sido uno de los momentos más oscuros de su vida.

Desde hace más de un año, el comunicador dio un giro a su vida. Ha contado en numerosas ocasiones que cambió la alimentación, empezó a hacer más ejercicio y hasta dejó de lado algunos vicios que afectaban su vida y su bienestar.

En el más reciente mensaje, Omar publicó unas fotografías en las que hace una comparación de su peso corporal, uno de los cambios que, aunque sea físico, para él ha aportado también a su salud mental.

“Hoy es un buen lunes para recordarle que usted puede”, escribió en la primera imagen en la que confrontó una foto de él pesando 110 kilos y otra en la que se muestra con un peso de 85.

En la siguiente fotografía, que asegura es del 2024, comentó: “Había enterrado los buenos hábitos y entré a la peor y más peligrosa zona de confort”, afirmando así que vivió una de las etapas más difíciles de su vida.

Agregó que no ha sido fácil, que no hubo ni un solo día sencillo. “En cada amanecer encuentro una razón más para pelear, porque cuando uno sabe por quién y para quién lucho, hasta las heridas se vuelven parte del uniforme”, concluyó.