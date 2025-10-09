Omar Cascante regresa a la pantalla chica con este querido programa de Repretel

El presentador Omar Cascante regresará a la pantalla nacional como conductor invitado del programa Las historias, de Canal 11. La noticia fue anunciada este miércoles por Repretel en sus redes sociales, acompañada de una fotografía de Cascante junto a la periodista Ginnés Rodríguez.

Repretel publicó el mensaje “Omar está de vuelta” para anunciar la participación del comunicador. Según el canal, Cascante asumirá la conducción del programa de este miércoles a las 9 p. m., en compañía de Rodríguez.

LEA MÁS: Omar Cascante recordó cuando lo enterraron vivo en un reto extremo de ‘Informe 11′: Esto sucedió

Cascante se ha destacado por su estilo cercano y su amplia trayectoria en programas de entretenimiento. Luego de su salida de Teletica, se le ha visto como invitado en diversos espacios televisivos, entre ellos en Francamente, de Canal OPA.

Las historias es una producción de Canal 11 que combina reportajes humanos, entrevistas y segmentos informativos. En lka mayoría de programas combina la presentación de Rodríguez con alguno de los periodistas de campo tras el despido de Lussania Víquez.