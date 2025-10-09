Viva

Omar Cascante regresa a la pantalla chica con este querido programa de Repretel

El canal publicó mediante sus redes sociales ‘Omar está de vuelta’ con el anuncio del presentador

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Omar Cascante compartirá la presentación con Ginnés Rodríguez en 'Las historias' este miércoles.
Omar Cascante compartirá la presentación con Ginnés Rodríguez en 'Las historias' este miércoles. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omar Cascante
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.