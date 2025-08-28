Viva

Omar Cascante recordó cuando lo enterraron vivo en un reto extremo de ‘Informe 11′: Esto sucedió

En 2009, Cascante se sometió al reto elegido por la audiencia

Por Fiorella Montoya

Omar Cascante recordó una de las experiencias más extremas de su carrera en televisión. El presentador publicó un video en el que relató cómo, en el año 2009, se sometió a un arriesgado reto durante su paso por el programa Informe 11.








