¡Mahyla Roth ya está en Costa Rica! Así fue el reencuentro con sus papás

La Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, llegó al país la mañana de este domingo 23 de noviembre, luego de pasar casi un mes en Tailandia por el Miss Universo 2025.

A través de redes sociales, tanto la organización como la propia modelo invitaron a sus seguidores a acompañarla en su regreso, por lo que varios fanáticos se acercaron al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para darle la bienvenida.

Con rótulos, cartas, flores y banderas, un numeroso grupo de personas se preparó para recibir a la modelo, quien se mostró muy alegre al ver a sus seguidores. Roth vestía un conjunto negro, un cárdigan rojo oscuro y tenis blancas.

Lo primero que hizo al ver al grupo de personas fue acercarse a sus padres, Estela y Peter, quienes la esperaban entre los presentes. Compartió con ellos abrazos cálidos y luego se dirigió a sus fanáticos, que coreaban su nombre y la felicitaban por representar al país en el certamen de belleza.

En Tailandia, Mahyla logró ingresar al top 30 de Miss Universo y fue galardonada como Miss Fotogénica, un reconocimiento que Costa Rica no obtenía desde la participación de Maribel Guardia en 1978.

Tras su paso por el concurso, Roth declaró que con este Miss Universo cerraba su etapa en los certámenes de belleza y afirmó que ahora se dedicará a otros proyectos.

Sobre su regreso a Costa Rica, expresó que deseaba tomarse unas semanas para descansar y disfrutar tiempo con sus seres queridos.