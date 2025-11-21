Mahyla Roth emociona a Costa Rica con su fuerte mensaje tras Miss Universo; esto fue lo que dijo

Mahyla Roth agradeció el apoyo nacional y afirmó que su mayor triunfo fue unir a Costa Rica durante el certamen internacional.

Mahyla Roth habló con emoción después de la gala final de Miss Universo 2025. La representante de Costa Rica agradeció el apoyo del país y destacó el esfuerzo de quienes la acompañaron. Afirmó que se sintió una ganadora por el impacto que logró en la competencia internacional.

Allí alcanzó el Top 30, ganó la categoría de Miss Fotogénica y sobre todo se ganó los corazones nacionales e internacionales.

“Quiero agradecerles por todo el esfuerzo que hicieron, por no dormir, por estar al pendiente al 300% de las votaciones porque ganamos. Que de hecho acá tengo el de Miss Fotogénica (el ramo de flores). Yo este me lo quisiera llevar para entregárselos a ustedes. Gracias, Costa Rica”, expresó en un mensaje dirigido a su comunidad.

La candidata explicó que su fe marcó este proceso. “Siempre creí que los planes de Dios son perfectos, que él tiene siempre cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Hay que creer en eso”.

La costarricense afirmó que se siente muy feliz con el trabajo que realizó. También describió su propia definición de victoria. “Me siento una ganadora por haberme ganado el cariño y el amor de cada uno de ustedes, por haber unido a un país. Yo siento que de eso se trata una miss. Es poder generar ese impacto. Generar una unión positiva. Que personas de todas las edades lucháramos por este sueño juntos”, dijo.

Agregó que “nos pusimos la camiseta todos y dijimos: ‘Sí se puede’. Costa Rica, aunque es pequeño, lo podemos lograr. Yo siento que eso nos caracteriza a los ticos: cuando algo lo queremos le ponemos alma, vida y corazón. Yo siento que así lo hicimos para Miss Universo. Yo me siento feliz y agradecida”.

Mahyla Roth ganó Miss Fotogénica con 114.801 votos del público mundial. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Una experiencia emocionante e histórica

La reina nacional respondió preguntas de sus seguidores. Una de estas consultas destacó la alegría por el Top 30 alcanzado en el concurso.

“Gracias por el Top que nos diste. Qué alegría”, leyó en voz alta. Roth respondió con entusiasmo: “Sí, yo me siento muy feliz de poder después de 5 años devolver un Top a Costa Rica. Que otra vez estuviéramos posicionando mundialmente”.

La candidata relató detalles de su experiencia en Asia. También comentó que el cariño del público la sorprendió cada día.

“Ustedes no se imaginan el amor con el que me recibió el pueblo tailandés. El amor de los fans de las páginas que llegaban cuando yo iba caminando hacia el desayuno. No era solo Costa Rica, sino que inclusive identificaban mi nombre y me decían: ‘Mahyla, Mahyla’. En un país tan grande y que estuviéramos sonando tan fuerte, eso significaba solo una cosa: estábamos haciendo las cosas muy bien”, afirmó.

Mahyla dijo que recibió muchos mensajes de personas que se sintieron identificadas con su participación. También se emocionaron por el gane de la categoría Miss Fotogénica, emulando el histórico premio que recibió Maribel Guardia en 1978.

La representante nacional pidió un deseo aprovechando la hora. “Aquí son las 11:11 y voy a pedir un deseo. Yo deseo de verdad seguir siendo una reina del pueblo, por y para ustedes. Tener esa cercanía, poder compartir y ayudar a todas las personas que lo necesitan. Cumplir esa misión de vida que para mí eso significa ser Miss Universe Costa Rica”.

Mahyla Roth fue parte del Top 30 de Miss Universo. Afirma que desea llegar al país a comer gallo pinto o rise and beans. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Un día entre el descanso y la celebración

Mahyla Roth volverá al país este domingo a eso de las 7:30 a. m. Ella espera encontrarse con sus fans en el aeropuerto Juan Santamaría.

“Quiero reunirme con mi familia. Quiero ver a mis perritos. También me encantaría ir a la playa, compartir con ustedes, tener unos días de descanso; yo siento que me los tengo muy merecidos después de meses de trabajo. También muy importante, se viene la temporada más linda del año, que es la Navidad”, explicó.

También reveló que esta era la última vez que participaba en certámenes de belleza. Indicó que tiene en mente nuevos proyectos relacionados la televisión.