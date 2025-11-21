Viva

Mahyla Roth emociona a Costa Rica con su fuerte mensaje tras Miss Universo; esto fue lo que dijo

Mahyla Roth volverá este domingo al país, tras lograr colarse en el top 30 del certamen de belleza

Por Fiorella Montoya
Mahyla Roth agradeció el apoyo nacional y afirmó que su mayor triunfo fue unir al país durante el certamen internacional.
Mahyla Roth agradeció el apoyo nacional y afirmó que su mayor triunfo fue unir a Costa Rica durante el certamen internacional. (Miss Universo CR/Miss Universo CR)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

