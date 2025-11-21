Entre pantallas gigantes, hamburguesas y fe, fans ticos vivieron el Miss Universo: ‘Para nosotros Mahyla ganó’

Familiares, amigos y fanáticos se reunieron para ver el Miss Universo y apoyar a Mahyla Roth la noche de este 20 de noviembre. Aunque la costarricense no avanzó en el certamen, para todos ellos Mahyla es la ganadora.

La serenidad y la fe con la que doña Estela y don Peter permanecían, se convirtió en un estallido de alegría y esperanza cuando el nombre de Costa Rica sonó en el top 30. En ese momento, los padres de Mahyla Roth Benavides y las de decenas de personas que acudieron a ver Miss Universo en pantallas gigantes en un fan zone, en Pavas, se convencieron de que lo mejor estaba por ocurrir.

Para ellos y todas las personas congregadas en el auditorio Carlos Moreno, el trabajo realizado las últimas semanas por Mahyla en el certamen universal era digno de un primer lugar.

Mientras la pequeña que jugaba llena de arena en Cahuita, Limón, a ser la reina del universo portando una diminuta corona, se encontraba a 17.000 kilómetros tratando de hacer realidad aquel sueño, en un auditorio, en Costa Rica, sus padres, hermano, cuñada, amigos y fans la apoyaron como si estuvieran en el país asiático.

El recinto ofreció una vista de 180° del programa especial y la audiencia disfrutó del evento de gala desde mesas puestas con manteles de lentejuelas doradas, en los que se sirvieron perros calientes y hamburguesas para disfrutar del show. Las ansias impidieron que algunos pudieran dar más de un bocado, otros se acompañaron de un té caliente para calmar los inevitables nervios.

“Si gana nos vamos a celebrar a la Fuente de la Hispanidad”, vociferaron a lo lejos. Aplausos y gritos respaldaron la propuesta.

Para los asistentes, Mahyla lo tenía todo y por eso estaban confiados. Sus miradas estuvieron fijas en las pantallas. En los instantes en los que Mahyla aparecía en escena, el auditorio vibraba de orgullo, entusiasmo e ilusión de que Costa Rica tuviera a su primera Miss Universo.

Lamentablemente, para la familia y un país esperanzado, el ambiente cambió y los gritos y algarabía se transformaron en una silenciosa tensión cuando los puestos para el top 12 se iban acabando.

Mahyla Roth llamó a su mamá y fue ovacionada por los asistentes que llegaron a apoyarla a 17.000 kilómetros de distancia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando llamaron a la undécima candidata y solamente quedaba un espacio, los rostros de doña Estela y don Peter evidenciaban preocupación de que Costa Rica no resonara en Tailandia y así fue. Mahyla Roth no avanzó en el certamen, sin embargo, una lluvia de aplausos recordaron que para los padres, su hija es la gran ganadora.

Ganó desde el momento en el que a los ocho años decidió que sería reina y por casi dos décadas trabajó por conseguirlo. Ganó cuando un país confió en ella y alcanzó miles de corazones, tal y como asegura su papá.

“Estamos felices, agradecidos con Dios. Lo hizo espectacular y unió a todo un país por todo un sueño, así que creo que realmente solo tenemos gratitud, queremos decirle que es grandioso todo lo que hizo. Estamos muy orgullosos”, comentó la madre inmediatamente después de que su hija no clasificara.

‘Para nosotros Mahyla ganó’

Cuando Mahyla no avanzó en Miss Universo, ¿qué más podían hacer los asistentes? Pues enviarle un mensaje de apoyo. Y así lo hicieron cuando todos se juntaron en el centro del recinto y con pancartas y banderas de Costa Rica grabaron un mensaje con el que le recordaron que ella es su reina.

“Para nosotros Mahyla ganó. Mahyla, Mahyla, Mahyla”, corearon familiares, amigos y fanáticos.

La familia de Mayla Roth vivió momentos de ansias e ilusión cuando se anunció el top 12. En esa etapa del concurso la tica quedó fuera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El certamen continuó su curso y la familia de Mahyla lo vio atenta.

En una pausa en la que las candidatas que ingresaron al top 5 empezaron a contestar sus preguntas, una llamada sorprendió a los asistentes del fan zone: Mahyla llamó por video a su madre y doña Estela orgullosa elevó su celular para que su hija viera el apoyo que le daban desde Costa Rica. En ese momento todas las personas la ovacionaron y le recordaron que era una ganadora.

La fe en Mahyla empezó incluso antes de que concursara en el certamen nacional, cuando Betzabeth Arauz creó el Team Mahyla, una página y movimiento que la instó a alcanzar la corona de Miss Universe Costa Rica. Esta noche, ella y otras integrantes llegaron con una larga lona en la que le recordaron su respaldo a la tica.

Cuando Mahyla cortó la videollamada, la velada siguió y el programa continuó emocionando a aquellos que eligieron a su nueva candidata favorita.

“Ahhhh, ahí está”, gritó la presentadora Cristiana Nassar cuando de cara a conocer a la nueva Miss Universo, Mahyla fue enfocada luciendo su vestido de gala.

La emoción continuó en el auditorio cuando se acercaba el momento de conocer a la nueva reina del universo.

La ganadora fue Miss México, Fátima Bosch, aunque su triunfó no causó gran revuelo en el fan zone, pues independientemente de quién se dejara la corona, para los familiares, amigos y fans, la gran reina de la edición 2025 del concurso de belleza universal es Mahyla Roth.