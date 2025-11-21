Viva

Entre pantallas gigantes, hamburguesas y fe, fans ticos vivieron el Miss Universo: ‘Para nosotros Mahyla ganó’

La familia de la representante costarricense y decenas de personas se reunieron en un ‘fan zone’ para apoyar a la tica

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Miss Universo 2025
Familiares, amigos y fanáticos se reunieron para ver el Miss Universo y apoyar a Mahyla Roth la noche de este 20 de noviembre. Aunque la costarricense no avanzó en el certamen, para todos ellos Mahyla es la ganadora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss UniversoMiss Universo 2025Mahyla Roth Benavides
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.