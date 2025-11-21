Así reaccionó la familia de Mahyla Roth luego de que la costarricense no avanzara en Miss Universo

Entre ansias e ilusión, así vivió la familia de Mahyla Roth el llamado del top 12 del Miss Universo.

Entre tensión y esperanza, así vivieron Peter Roth y Estela Benavides, padres de Mahyla Roth, los eternos segundos en los que Miss Universo anunció el último puesto para su top 12.

Lamentablemente, para los Roth Benavides y para un país ilusionado, Mahyla no avanzó en el certamen, sin embargo, más allá de lágrimas o un sinsabor, los padres de la Miss Universe Costa Rica reconocieron el trabajo que su hija realizó en el certamen, con el que soñó por 18 años.

“Estamos felices, agradecidos con Dios. Lo hizo espectacular y unió a todo un país por todo un sueño, así que creo que realmente solo tenemos gratitud, queremos decirle que es grandioso todo lo que hizo. Estamos muy orgullosos”, comentó la madre.

Luego de que Mahyla no avanzara en el certamen de Miss Universo, que este año celebra su edición número 74 en Tailandia, los ánimos disminuyeron momentáneamente en el auditorio Carlos Moreno, en Pavas. Posteriormente, una lluvia de aplausos reconoció el trabajo de la costarricense.