Papás de Mahyla Roth a minutos de que su hija cumpla un sueño: ‘Ha tocado corazones y generado sentimientos bellísimos’

Estela Benavides y Peter Roth llegaron al auditorio Carlos Moreno para ver en pantalla gigante a su hija Mahyla Roth: ellos esperan que la costarricense haga historia en Miss Universo.

Para doña Estela y don Peter, Mahyla Roth Benavides es la gran ganadora del Miss Universo 2025.

El certamen apenas tiene minutos de haber iniciado, pero para ellos, la representante costarricense ya alcanzó el triunfo gracias a su desempeño y a la cantidad de corazones que sienten que la joven ha tocado.

Los padres no pudieron viajar hasta Tailandia, donde se realiza el Miss Universo, concurso para el que Mahyla se preparó por 18 años, no obstante, la noche de este 20 de noviembre la verán en pantalla gigante desde el fan zone que se instaló en el auditorio Carlos Moreno, en Pavas.

Los rostros del papá y la mamá resplandecen al hablar de su hija.

“Nos sentimos con la gratitud al máximo. Hoy Mahyla va a cumplir ese gran sueño y todo es gracias a Dios. Yo le dije a ella que antepusiera a Dios en todos sus sueños y sus metas. Ella ya ha trabajado arduamente en los últimos años: hoy culmina todo ese trabajo”, comentó la madre.

Peter Roth reiteró su gratitud con Dios y con la vida y describió como “hermosísimo” ver a su hija realizada cumpliendo los sueños que nacieron en su infancia.

Los progenitores resaltaron su emoción y reconocieron que Mahyla ha cumplido con el cometido de dejar a Costa Rica “en lo más alto”.

“Ha movido a tantas personas, ha tocado corazones y generado sentimientos bellísimos. De eso se trata la vida también”, agregó el papá, quien recalcó que para él su hija es la reina, una reina de valores.