Miss Universo 2025 en tiempo real: reportan desaparición de vestidos de Miss Nicaragua, Itza Castillo

El Miss Universo 2025 se realiza en el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok, Tailandia. Más de 100 candidatas buscan la corona que deja la danesa Victoria Kjær. Entre ellas destaca la candidata de Costa Rica Mahyla Roth, reconocida por su rostro, presencia y carisma.

Para alcanzar la gloria, cada participante debe superar el desfile de traje nacional, la gala preliminar y la noche final de coronación, etapas que definen a la nueva reina mundial.

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Copiado!

La pasarela en traje nacional será el miércoles 19 de noviembre, a la 12 medianoche (hora de Costa Rica). La transmisión se emitirá en diferido por Canal ¡OPA! ese mismo día, a las 3 p. m.

La competencia preliminar, una de las más importantes del certamen, se realizará también el 19 de noviembre, a las 6 a. m. (hora de Costa Rica). Canal ¡OPA! la transmitirá en diferido el mismo día, a las 5 p. m.

La gala final se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 7 p. m. completamente en vivo, por Canal ¡OPA!

Papás de Mahyla Roth no pudieron viajar a Tailandia Copiado!

La emoción rodea a la familia de la costarricense Mahyla Roth a pocas horas de la final de Miss Universo 2025. Sin embargo, detrás del entusiasmo también existe un sentimiento de tristeza: sus padres no lograron viajar al certamen.

Doña Estela Benavides, madre de Mahyla, explicó que la ilusión de acompañarla quedó detenida por un tema de salud que no permitió el desplazamiento.

“Hubiese querido, de todo corazón, estar ahí”, afirmó a La Nación. Contó que la familia esperó una mejoría para intentar el viaje, pero la situación no lo permitió. “Hay cosas en la vida que pasan. En esta oportunidad, por un tema de salud, no pudimos hacerlo”, agregó.

Mahyla Roth y su madre, Estela Benavides quien confesó que no pudo viajar a Tailandia pero tiene un buen presentimiento sobre su hija. (Cortesía para La Nación)

Reportan desaparición de los vestidos de la nicaragüense Itza Castillo Copiado!

El diario La Prensa de Nicaragua reportó la tarde de este martes 18 de noviembre la desaparición de dos vestidos de la representante de su país, Itza Castillo.

El medio de comunicación afirmó que se trata del vestido de la preliminar, la cual se disputará en pocas horas, y el vestido de su gala final. El director operativo de Miss Nicaragua fue quien anunció la situación mediante su Instagram.

Itza Castillo fue coronada Miss Universo Nicaragua 2025, en una gala histórica en el exilio (Miami, EE.UU.) dado el contexto político del país. (Cortesía Miss Universo/Cortesía Miss Universo)

Mahyla Roth tuvo lindo gesto ante tropiezo de Miss Paraguay Copiado!

La Miss Universe Paraguay, Yanina Gómez, protagonizó un incómodo momento durante un desfile preliminar al certamen Miss Universo 2025, realizado en el Grand Richmond Hotel de Tailandia. Mientras desfilaba en una activida promocional previa, Gómez tropezó con su vestido y estuvo a punto de caer, aunque logró mantenerse en pie al sujetarse de uno de los hombres presentes.

Detrás de ella desfilaba la representante de Costa Rica, Mahyla Roth, cuya reacción conmovió a los internautas. A pesar de su sorpresa ante el incidente, Roth guardó la compostura y esperó con calma a que Gómez se recuperara por sí misma y le dio su espacio para que la paraguaya continuara la pasarela sin interrupciones y se luciera.

Miss Paraguay se tropezó en desfile previo al Miss Universo

Juez renuncia por supuesta falta de transparencia en selección de semifinalistas Copiado!

El Miss Universo 2025 vuelve a estar envuelto en polémica, esta vez por la repentina renuncia del juez Omar Harfouch, quien denunció irregularidades en el proceso de selección de las semifinalistas.

A través de sus redes sociales, Harfouch aseguró que un “jurado improvisado” —que no forma parte del panel oficial de jueces— fue el encargado de elegir a las 30 semifinalistas entre las 136 concursantes que participan este año.

“Quiero expresar mi profunda confusión y consternación al enterarme, por redes sociales, de que se conformó un jurado improvisado para seleccionar a las 30 finalistas”, declaró el artista.