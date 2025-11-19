EN VIVO

Miss Universo 2025 en tiempo real: reportan desaparición de vestidos de Miss Nicaragua, Itza Castillo

La candidata de Costa Rica avanza hacia la gala final del certamen de belleza. Siga aquí los ensayos, preparativos y momentos clave rumbo a la coronación que definirá a la sucesora de Victoria Kjær

Por Fiorella Montoya, Fátima Jiménez , y Juan Pablo Sanabria
El Miss Universo 2025 se realiza en el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok, Tailandia. Más de 100 candidatas buscan la corona que deja la danesa Victoria Kjær. Entre ellas destaca la candidata de Costa Rica Mahyla Roth, reconocida por su rostro, presencia y carisma.








