Miss Universo 2025: cinco países que retiraron a sus representantes del certamen por motivos inesperados

Varias representantes no asistirán a Miss Universo 2025 por causas personales, conflictos legales o problemas con sus vuelos.

La edición 74 de Miss Universo se realizará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. Sin embargo, las candidatas de Alemania, Persia, Níger, Congo y China no estarán presentes por razones personales, logísticas o administrativas, según infromación de ¡HOLA!.

En el caso de Diana Fast, quien ganó el certamen en Alemania, anunció a inicios de noviembre que no viajará a Tailandia. En sus redes sociales indicó que prefiere permanecer con su hijo y enfocarse en su familia. Fast explicó que está construyendo un nuevo hogar, como reportó People.

Junto con el comité alemán, decidió donar alrededor de $35.000 a un refugio animal en Tailandia llamado Heartpawject.

Sahar Biniaz, representante de Persia, también canceló su participación. Según un comunicado publicado el 9 de octubre, su retiro se debió a la detención de la directora nacional del certamen durante una visita a Irán. Biniaz consideró que su permanencia en la competencia podría afectar la seguridad de su equipo.

Por el otro lado, Zoulahatou Amadou, Miss Níger, explicó el 2 de noviembre que su viaje a Bangkok no pudo realizarse por un retraso en la entrega de su boleto de avión. Cuando recibió el pasaje, ya no había una opción viable para llegar a tiempo a Tailandia.

El comité organizador la invitó a participar en la próxima edición del certamen.

Luego, Déborah Djema, quien había sido coronada Miss Congo, perdió el título el 2 de setiembre. La organización informó que la decisión se tomó porque se negó a firmar el contrato oficial. El comité consideró su actitud como inaceptable.

Ordenaron a Djema retirar cualquier mención al certamen de sus redes sociales en un plazo de 48 horas. De lo contrario, podrían iniciar acciones legales. Dos días después, se confirmó que Dorcas Dienda Kasinde representará a la República Democrática del Congo.

Xuhe Hou, elegida como Miss China 2025, renunció por “causas mayores”, según publicó el 19 de octubre en Instagram. Aunque no se dieron detalles, el medio ¡HOLA! informó que podría haberse retirado por no cumplir con los requisitos de edad del certamen.

En su lugar, la organización eligió a Zhao Na, primera finalista del concurso nacional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.