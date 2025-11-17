Viva

Miss Universo 2025: cinco países que retiraron a sus representantes del certamen por motivos inesperados

Cinco países no enviarán a sus candidatas originales a Miss Universo 2025. Las razones incluyen renuncias, destituciones y problemas logísticos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Varias representantes no asistirán a Miss Universo 2025 por causas personales, conflictos legales o problemas con sus vuelos.
Varias representantes no asistirán a Miss Universo 2025 por causas personales, conflictos legales o problemas con sus vuelos. (FB/Miss Universe/FB/Miss Universe)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMiss Universo 2025Miss Universo
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.