Miss Universo se acerca a su gran final: así avanzan las candidatas rumbo al título

Las etapas previas a la final de Miss Universo ya comenzaron en Bangkok. La gran gala será el 21 de noviembre.

El certamen de Miss Universo 2025 entra en su fase decisiva. La gran final se realizará el 20 de noviembre en el Impact Arena de Bangkok (horario de Costa Rica), con más de 130 representantes de todo el mundo compitiendo por la corona.

Las participantes llegaron a Tailandia el 2 de noviembre y desde entonces han asistido a compromisos con patrocinadores, desfiles y actividades culturales. Estos eventos ofrecieron un primer acercamiento del público con las candidatas y permitieron conocer aspectos de sus culturas y personalidades.

Este 16 de noviembre inició formalmente la competencia con el desfile en traje de baño, celebrado en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse. En esta etapa se calificaron presencia escénica, seguridad y condición física.

El camino hacia la corona incluye cuatro fases preliminares antes de la ceremonia principal. Estas son:

Entrevistas privadas (15 de noviembre): Las aspirantes deben responder preguntas del jurado, que evaluará su carisma, comunicación y personalidad.

Las aspirantes deben responder preguntas del jurado, que evaluará su carisma, comunicación y personalidad. Competencia de trajes nacionales (19 de noviembre): Las candidatas desfilarán con atuendos que representen la cultura de sus países. El diseño, creatividad y simbolismo serán claves.

Las candidatas desfilarán con atuendos que representen la cultura de sus países. El diseño, creatividad y simbolismo serán claves. Ensayo general (20 de noviembre): La jornada estará dedicada a ensayos de pasarela y una simulación del evento final para garantizar que todo se desarrolle sin errores.

La jornada estará dedicada a ensayos de pasarela y una simulación del evento final para garantizar que todo se desarrolle sin errores. Final del certamen (21 de noviembre): La gala final marcará el cierre de meses de preparación para las concursantes. Esta se desarrollará en varias etapas que definirán a la nueva reina.

Así será la gala de coronación de Miss Universo

Durante la noche de la final se llevarán a cabo distintas eliminatorias, donde las participantes avanzarán por fases hasta llegar a la ganadora:

Selección del Top 30: Se escogerán las semifinalistas con base en el desempeño en las etapas preliminares: traje de baño, entrevista y traje nacional. Desfile en traje de baño (Top 20): Las semifinalistas volverán a la pasarela para una nueva evaluación en presencia, seguridad y condición física. Competencia en traje de noche (Top 10): Se medirá elegancia, estilo y porte con vestidos de gala. Ronda de preguntas (Top 5): Las concursantes responderán temas de actualidad social, cultural o personal, con enfoque en comunicación e inteligencia emocional. Pregunta final y elección de la ganadora: Las finalistas responderán una última pregunta. Esta respuesta, junto con carisma y seguridad, determinará la selección de la segunda y primera finalista, así como la nueva Miss Universo.

La nueva reina recibirá la corona de manos de la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, originaria de Dinamarca.

La final se transmitirá a través del canal oficial de YouTube de la Organización Miss Universe. En horario local de Tailandia, el evento comenzará a las 8:00 a. m. del 21 de noviembre, lo que corresponde a las 7:00 p. m. del 20 de noviembre en Costa Rica. En nuestro país, será el canal Opa el que transmita el show.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.