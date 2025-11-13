Candidatas de Miss Universo 2025 sufren intoxicación por alimentos en Tailandia: ¿Cómo está Mahyla Roth?

Mahyla Roth es la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2025, en Tailandia.

Esta edición del Miss Universo ha estado marcada por polémicas, contratiempos y ahora también por una emergencia de salud, luego de que al menos ocho candidatas del certamen de belleza sufrieran una intoxicación alimentaria, según informó la prensa internacional.

Trascendió que las afectadas fueron: Fátima Bosch (México), Karla Bacigalupo (Perú), Alejandra Fuentes (Honduras), Mirna Caballini (Panamá), Valeria Baladan (Uruguay), Kincső Dezsényi (Hungría), Brigitta Schaback (Estonia) y Chandini Baljor (Guyana).

La Nación consultó a Miss Universo Costa Rica para conocer el estado de salud de la representante costarricense, Mahyla Roth, y aseguró que la modelo “está bien”.

“Otras concursantes se enfermaron, pero no es grave, solo son temas estomacales por la comida. Ya fueron atendidas por la organización y se encuentran recuperando”, indicó Miss Universo Costa Rica.

¿Cuándo será el Miss Universo 2025?

La pasarela en traje nacional se realizará el miércoles 19 de noviembre, a la 1 p. m. (hora de Tailandia). La transmisión se emitirá en diferido por Canal ¡OPA! ese mismo día, a las 3 p. m.

La competencia preliminar, una de las más importantes del certamen, también se llevará a cabo el 19 de noviembre, a las 7 p. m. (hora de Tailandia). Canal ¡OPA! la transmitirá en diferido ese mismo día, a las 5 p. m.

Ese día, el canal ofrecerá una programación continua de 3 a 7 p. m.

La gala final tendrá lugar el viernes 21 de noviembre, a las 8 a. m. (hora de Tailandia). Por la diferencia horaria, en Costa Rica podrá verse el jueves 20 de noviembre, a las 7 p. m., completamente en vivo, por Canal ¡OPA!