Viva

Candidatas de Miss Universo 2025 sufren intoxicación por alimentos en Tailandia: ¿Cómo está Mahyla Roth?

Al menos ocho candidatas se vieron afectadas y la organización de Miss Universe Costa Rica se pronunció al respecto

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez y Fiorella Montoya
Mahyla Roth ya recibió su banda oficial con el nombre de Costa Rica.
Mahyla Roth es la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2025, en Tailandia. (Miss Universo CR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss UniversoMiss Universo 2025Mahyla Roth
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.