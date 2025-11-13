Mahyla Roth revela su traje nacional para Miss Universo 2025: Véalo aquí

El atuendo de Mahyla Roth destaca por resaltar la figura del jaguar y máscaras Boruca.

La Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, reveló su traje nacional para el Miss Universo 2025, certamen de belleza internacional que actualmente se realiza en Tailandia y cuya gran final se celebrará el próximo 20 de noviembre.

El atuendo, con el que desfilará el 19 de noviembre, destaca por resaltar la figura de un jaguar. En un video, la modelo aparece ansiando la corona y luego soñando que se encuentra en medio de un bosque junto a este animal, luciendo su traje típico.

Según Roth, en las redes sociales del Miss Universe Costa Rica, el traje toma inspiración en las tradicionales máscaras Boruca.

“Curá es un homenaje al alma ancestral de Costa Rica. Inspirado en las máscaras Boruca, este diseño celebra la conexión entre nuestro pueblo, la tierra y sus energías”, escribió la modelo.

Por su parte, Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo en el país, afirmó que la intención del traje es proyectar a Costa Rica en un escenario internacional. “La confección de este traje, hecho a mano, tardó alrededor de cuatro meses. Es una pieza que resalta la cultura y la tradición ancestral de nuestro país. Para nosotros, como organización, es fundamental destacar al país”, explicó Ramírez.

La directora añadió que se trata de un traje lleno de cultura, colores y simbolismo ancestral.

Artesanos Boruca colaboraron en el atuendo

La organización explicó que el traje toma como referencia los símbolos sagrados de protección e identidad.

En cuanto al jaguar, destacó que es pieza clave del diseño y señaló que este animal es el guardián del pueblo Boruca; en el traje el animal se representa “posado sobre las montañas verde esmeralda representadas por una capa fluida”.

“El vestido combina tradición e innovación, usando seda rígida, bordado a mano, pedrería de cristal, marcos de metal y alambre, impresiones 3D, madera y láminas acrílicas. El dorado y el verde dominan la paleta: dorado por la riqueza cultural y el poder guardián; verde por las montañas exuberantes y la flora y fauna de Costa Rica. Las piedras multicolores reflejan la vibrante paleta de las máscaras Boruca y la abundancia de la tierra”, explicó la organización.

Además, el traje incluye un tridente ceremonial elaborado por artesanos Boruca en sus comunidades, que representa directamente las manos y el espíritu de sus creadores.

“Cada detalle honra las creencias ancestrales, el amor y el respeto por la Madre Tierra, y el vínculo perdurable entre la gente, la tierra y las energías”, finalizó la organización.

Organización de Miss Universo Costa Rica dio a conocer el traje nacional de Mahyla Roth este jueves 13 de noviembre. (Cortesía LN)

El traje nacional de Mahyla Roth tiene varios detalles en pedrería. Ella desfilará con esta indumentaria el 19 de noviembre. (Cortesía LN)