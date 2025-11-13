Viva

Mahyla Roth revela su traje nacional para Miss Universo 2025: Véalo aquí

Según la organización de Miss Universe Costa Rica, está inspirado en las tradicionales máscaras Boruca

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez y Fiorella Montoya
Miss Universo Costa Rica reveló el traje de la reina costarricense Mahyla Roth .
El atuendo de Mahyla Roth destaca por resaltar la figura del jaguar y máscaras Boruca. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mahyla RothGente Opa!Miss Universo 2025
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.