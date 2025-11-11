Viva

Mahyla Roth sigue brillando en Tailandia: vea sus ‘looks’ más recientes

La modelo tica comparte con orgullo en sus redes sociales los más de 100 atuendos que llevó para dejar huella en el certamen

Por Fátima Jiménez

La Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, sigue brillando con luz propia en Tailandia, donde su carisma, estilo y compromiso la han convertido en una de las figuras más admiradas del certamen de belleza.








Miss UniversoMiss Universo Costa RicaMahyla Roth
