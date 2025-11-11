Mahyla Roth sigue brillando en Tailandia: vea sus ‘looks’ más recientes

La Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, sigue brillando con luz propia en Tailandia, donde su carisma, estilo y compromiso la han convertido en una de las figuras más admiradas del certamen de belleza.
Desde su llegada al país, sede del Miss Universo 2025, Roth supo capturar miradas con su porte sereno y sus vestuarios meticulosamente elegidos, que combinan la esencia vibrante de Costa Rica con la elegancia contemporánea de una belleza universal.
Mahyla Roth se prepara para el Miss Universo 2025 con el deseo de traer la corona a Costa Rica
Su rostro, de rasgos tan dulces como decididos, han atraído la atención de patrocinadores y expertos, quienes ven en ella un equilibrio entre fuerza y delicadeza. A esta preparación impecable se suma su empeño en transmitir mensajes de empoderamiento femenino y su firme dedicación a causas sociales como la educación ambiental y la salud mental.
Mahyla, originaria de Cahuita y San Ramón, comparte con orgullo en sus redes sociales los más de 100 atuendos que llevó para dejar huella en el certamen. En cada publicación refleja no solo su estilo, sino las vivencias íntimas de una experiencia que, como una travesía hacia la cima, la acerca cada día más a la codiciada corona.
A continuación, algunos de los atuendos más recientes de Roth en Miss Universo.
