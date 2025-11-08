Mahyla Roth en Miss Universo 2025: Reinas costarricenses confían en el top 5 o la corona para la tica

Mahyla Roth continúa deslumbrando en el Miss Universo, incluso fue escogida como uno de los mejores rostros para un patrocinador de cosméticos.

A unos días de la gala final de Miss Universo 2025, que se realizará en Tailandia el 20 de noviembre, Mahyla Roth no solo cuenta con el respaldo del público costarricense, sino también con el de cuatro mujeres que saben muy bien lo que significa representar al país en el escenario más importante de la belleza mundial.

Las misses Karina Ramos, Elena Correa, Elena Hidalgo y Brenda Castro compartieron con La Nación sus consejos y deseos para Roth, convencidas de que la costarricense tiene todo para alcanzar un lugar en el top 5 o, incluso, alzarse con la corona universal.

“Para mí, uno tiene que hacer todo el esfuerzo previo de estar preparada y saber que dio el 110%. Pero ya estando ahí, es demasiado importante pasarla bien, porque al final eso es lo que se lleva: los recuerdos”, expresó Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014.

La empresaria y creadora de contenido mencionó que no tiene mucho para recomendarle a Mahyla, porque según ella ha hecho todo bien hasta ahora. Eso sí, agregó que disfruta mucho ver a la candidata posicionada entre las favoritas internacionales.

“Hace muchos años que no pasaba eso, que ponían a Costa Rica en casi todos los top. Me emocionó un montón porque conocí a Mahyla en 2017, cuando fue a mi academia. Ella me dijo: ‘Yo quiero ser Miss Costa Rica un día’ y vela donde está. Siempre tuvo su meta clara y este es su momento de recibir los resultados”.

Ramos también destacó la fortaleza y entrega de la representante tica: “Creo que estamos más que listos. Mahyla está haciendo un papel increíble, ha destacado a nivel internacional demasiado fuerte y eso nos traerá un muy buen resultado”.

Karina Ramos conoció a Mahyla Roth en el 2017 y afirma que está más que lista para afrontar los retos del Miss Universo 2025. (Instagram)

Por su parte, Elena Correa, Miss Costa Rica 2017, coincidió en la importancia de mantener la calma y disfrutar del proceso. “Lo primero que yo le diría es que tome las cosas con mucha serenidad y que disfrute del proceso, porque es una experiencia súper bonita que va a recordar toda su vida”, comentó.

Correa añadió un consejo práctico para el día de la gala, ya que en el horario de Tailandia dará inicio a las 8 a. m. del 21 de noviembre, por lo que la costarricense deberá prepararse desde muy temprano.

“Que desayune algo rico, pero liviano, para que los nervios no le jueguen una mala pasada. Que se tome un tecito de manzanilla o de tilo para estar tranquilita. Independientemente de los resultados, todos los costarricenses estamos muy orgullosos de lo que ha hecho”.

Elena Correa asegura que Mahyla Roth puede dar la sorpresa en el Miss Universo 2025. (Alonso Tenorio)

Por otro lado, Elena Hidalgo, la más reciente representante de Costa Rica en el certamen de Miss Universo 2024 destacó el trabajo y la autenticidad de Roth.

“Mi consejo para Mahyla es que sea auténtica, que confíe profundamente en ella y en todo lo que ha trabajado para estar ahí. Que ponga siempre sus pasos en manos de Dios y que recuerde que nada en su camino es una casualidad”.

LEA MÁS: Polémica en Miss Universo: Así fue el fuerte enfrentamiento entre Miss México y el director del certamen en Tailandia

Además, Hidalgo recordó cómo es el ritmo de la jornada final, en la que las candidatas salen juntas en bus rumbo al lugar de la gala, los ensayos previos, las comidas, maquillaje y peinado. El año pasado, por ejemplo, para la gala final había unos 40 maquillistas, por lo que las candidatas debían hacer fila para su turno. “Todo pasa muy rápido. Es una experiencia única”, manifestó.

Elena Hidalgo, Miss Universo Costa Rica 2024, insta a Mahyla Roth a poner todo en manos de Dios y estar en calma el día de la gala final. (José Cordero)

Sobre las posibilidades de Roth en el concurso, Hidalgo fue contundente al decir que Costa Rica es una banda fuerte en este certamen, ya que ha resaltado como uno de los mejores rostros. Para ella, sus atuendos han dado de qué hablar e incluso ha participado de promocionales en la página del Miss Universo, lo que le da una visibilidad extra.

“Mahyla está demostrando por qué ganó. La veo como una ganadora y estoy segura de que va a estar en ese top cinco. Tal vez este año tengamos nuestra primera corona para Costa Rica”, afirmó con gran positivismo.

Finalmente, Brenda Castro, Miss Costa Rica 2015, subrayó la importancia de la confianza. “Principalmente, que se la crea. Que sienta que es merecedora y que puede portar esa corona universal. Ese es el primer consejo, porque sí puede lograrlo”, afirmó.

LEA MÁS: ¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Estos son los horarios y transmisiones

Castro también resaltó la fortaleza emocional que la candidata debe mantener para continuar siendo una de las favoritas con el pasar de los días, ya que aún falta camino rumbo a la gala final.

“No importa si es de día o de noche, uno tira a todo. Lo importante es sostener la concentración y la motivación, sin importar el cansancio. Yo también la veo en un top 5 y me atrevo a decir, ¿por qué no?, ella puede ser nuestra primera corona”.

Brenda Castro afirma que la clave en Miss Universo es tener gran fuerza mental y mantener la motivación pese al cansancio. (Randall Rodriguez)

Para las cuatro exmisses, Mahyla Roth representa una nueva era para Costa Rica en Miss Universo: una candidata disciplinada, carismática y auténtica, que combina preparación, seguridad y humildad. Todas coinciden en que el país puede soñar en grande y que, gane o no, Roth ya marcó la historia al devolver a Costa Rica al radar de las grandes favoritas.

En Miss Universo 2025, Roth participará en tres presentaciones: desfile en traje nacional, competencia preliminar y gala final. Esta última se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre a las 8 a. m. (hora de Tailandia). Por la diferencia horaria, en Costa Rica se podrá ver el jueves 20 de noviembre, a las 7 p. m. completamente en vivo, por el Canal ¡OPA!