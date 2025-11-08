Viva

Mahyla Roth en Miss Universo 2025: Reinas costarricenses confían en el top 5 o la corona para la tica

Karina Ramos, Elena Correa, Elena Hidalgo y Brenda Castro coinciden en que la candidata nacional vive su mejor momento y le dieron unos consejos previos a la gala final

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mahyla Roth continúa deslumbrando en el Miss Universo, incluso fue escogida como uno de los mejores rostros para un patrocinador de cosméticos.
Mahyla Roth continúa deslumbrando en el Miss Universo, incluso fue escogida como uno de los mejores rostros para un patrocinador de cosméticos. (Instagram Mahyla Roth/Instagram Mahyla Roth)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mahyla RothMiss Universo 2025Karina RamosElena CorreaElena HidalgoBrenda castro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.