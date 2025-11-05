Viva

Mahyla Roth deslumbra en Miss Universo con sus trajes y elegancia: Vea los atuendos de la costarricense

La costarricense brilló en su primer pasarela con un vestido verde diseñado por Kevin Rojas e inspirado en el Parque Nacional Cahuita, símbolo de la fuerza y belleza del Caribe

Por Fiorella Montoya
El vestido “Verde Cahuita” fue diseñado por el costarricense Kevin Rojas y Mahyla Roth lo llevó puesto en su primera pasarela del Miss Universo.
El vestido “Verde Cahuita” fue diseñado por el costarricense Kevin Rojas. Mahyla Roth lo llevó puesto en su primera pasarela del Miss Universo 2025. (Cortesía Miss Universo CR/Cortesía Miss Universo CR)







