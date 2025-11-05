Mahyla Roth deslumbra en Miss Universo con sus trajes y elegancia: Vea los atuendos de la costarricense

El vestido “Verde Cahuita” fue diseñado por el costarricense Kevin Rojas. Mahyla Roth lo llevó puesto en su primera pasarela del Miss Universo 2025.

Mahyla Roth continúa su camino en Miss Universo 2025 brillando con cada una de sus apariciones. Este miércoles 5 de noviembre se realizó una de las ceremonias más especiales, en la que las concursantes hicieron su primera pasarela y gritaron su nombre junto al país que representan.

En un momento cargado de trajes, tacones y mucha elegancia, Roth se lució con un vestido largo color verde con una abertura en la pierna, cubierto completamente por pedrería del mismo tono. Complementó su atuendo con aretes dorados.

El nombre del traje es “Verde Cahuita” y fue diseñado por el costarricense Kevin Rojas.

“Inspirado en el verdor húmedo y vibrante del Parque Nacional Cahuita, evoca la frescura del Caribe costarricense, el brillo de la selva y la fuerza de su naturaleza”, indicó la producción de Miss Universo Costa Rica en una de sus publicaciones.

Con ese vestido, Roth pronunció su nombre completo: “Mahyla Roth Benavides, Costa Rica”, y finalizó el saludo con las manos juntas en señal de agradecimiento. Luego realizó una breve pasarela en solitario.

La costarricense, además, ha deslumbrado con otros trajes desde el primer día de competencia.

La costarricense Mahyla Roth ha compartido varios momentos juntos a Miss Palestina, Iraq y México. (Instagram/Instagram)

Uno de los atuendos más llamativos fue un traje negro que usó en el primer día de concentración, el cual la convirtió en la principal figura promocional de uno de los videos de Miss Universo.

En redes sociales también recibió elogios por un traje rojo con pedrería, diseñado igualmente por Kevin Rojas. Además, ha lucido otros modelos que destacan por la fuerza de sus colores, la originalidad de los diseños y el estilo que la ha colocado en la palestra internacional.

Actualmente, Roth comparte habitación con Miss Palestina y se le ha visto muy cercana a la representante de Chile y a la candidata de Croacia.

La gala final de Miss Universo está programada para el 21 de noviembre a las 8 a. m., hora de Tailandia, lo que corresponde al 20 de noviembre, a las 7 p. m., en Costa Rica.

Mahyla Roth agradeció en redes sociales el apoyo que ha recibido durante cuatro días de competencia. 'Gracias Costa Rica por tanto amor y apoyo. Seguimos trabajando con dedicación, esfuerzo y disciplina', escribió. (Instagram Mahyla Roth/Instagram Mahyla Roth)

Durante el primer día de concentración en el Miss Universo, Mahyla Roth destacó con su traje negro y peinado. Este día grabó una promoción del certamen. (Miss Universo Tailandia/Miss Universo Tailandia)

Este vestido que portó Mahyla Roth, previo a la entrega de cintas de los países, se robó todas las miradas en el Miss Universo 2025. Este es un diseño del costarricense Kevin Rojas. (Glen Alva/Miss Universo CR/Glen Alva/Miss Universo CR)

En su llegada a Tailandia, la costarricense Mahyla Roth publicó fotografías en honor a este país con este traje. (Glen Alva/Miss Universo CR/Glen Alva/Miss Universo CR)

Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025, recibió su banda oficial con este atuendo. En la fotografía junto a Victoria Kjaer. (Miss Universo Tailandia/Miss Universo Tailandia)