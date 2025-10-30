¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Estos son los horarios y transmisiones

Mahyla Roth representará a Costa Rica en el Miss Universo 2025, a realizarse en Tailandia.

Mahyla Roth, representante de Costa Rica en Miss Universo 2025, viajó a Tailandia este miércoles 29 de octubre para iniciar la concentración previa al certamen, el cual se llevará a cabo el 21 de noviembre (Tailandia).

La modelo costarricense participará en tres presentaciones: desfile en traje nacional, competencia preliminar y gala final. Tome en cuenta que Tailandia tiene una diferencia horaria de 13 horas por delante de Costa Rica.

¿Dónde ver el Miss Universo 2025?

La pasarela en traje nacional será el miércoles 19 de noviembre, a la 1 p. m. (hora de Tailandia). La transmisión se emitirá en diferido por Canal ¡OPA! ese mismo día, a las 3 p. m.

La competencia preliminar, una de las más importantes del certamen, se realizará también el 19 de noviembre, a las 7 p. m. (hora de Tailandia). Canal ¡OPA! la transmitirá en diferido el mismo día, a las 5 p. m.

Ese día, el canal ofrecerá una programación continua desde las 3 p. m. hasta las 7 p. m.

La gala final se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre a las 8 a. m. (hora de Tailandia). Por la diferencia horaria, en Costa Rica se podrá ver el jueves 20 de noviembre a las 7 p. m. completamente en vivo, por Canal ¡OPA!