¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Estos son los horarios y transmisiones

La Miss Universo Costa Rica Mahyla Roth viajó a Tailandia este miércoles 29 de octubre. Estará en la competencia de traje nacional, la preliminar y la gala final; conozca los horarios

Por Fiorella Montoya
19/07/2025. Elección Miss Costa Rica 2025. CIC Ande en Belén de Heredia. Fotografía: Lilly Arce.
Mahyla Roth representará a Costa Rica en el Miss Universo 2025, a realizarse en Tailandia. (Lilly Arce)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

