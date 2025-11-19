Viva

Mahyla Roth brilló en Miss Universo 2025 con traje de gala inspirado en Cahuita: vea su pasarela

El diseñador del traje dio a conocer que su vestido es ‘un homenaje a las aves más emblemáticas del Caribe costarricense’

Por Fiorella Montoya
Mahyla Roth captó la atención en la preliminar del Miss Universo 2025 con un traje de gala inspirado en Cahuita. La costarricense avanzó con una presentación cargada de color, brillo y referencias al Caribe.
Mahyla Roth captó la atención en la preliminar del Miss Universo 2025 con un traje de gala inspirado en Cahuita. La costarricense avanzó con una presentación cargada de color, brillo y referencias al Caribe. (Róger Gutiérrez para LN/Róger Gutiérrez para LN)







