Mahyla Roth brilló en Miss Universo 2025 con traje de gala inspirado en Cahuita: vea su pasarela

Mahyla Roth captó la atención en la preliminar del Miss Universo 2025 con un traje de gala inspirado en Cahuita. La costarricense avanzó con una presentación cargada de color, brillo y referencias al Caribe.

Mahyla Roth vivió uno de los momentos más esperados en el Miss Universo 2025. Su presentación en traje de gala atrajo la atención del público, poco después de desfilar en traje de baño durante la preliminar que definirá a las 30 concursantes que siguen en la pelea por la corona.

En esta ocasión, Mahyla salió con un traje en corte de V cargado de brillos. La prenda mostró colores rojo, anaranjado, azul y dorado.

Según indicó Yessenia Ramírez, directora del Miss Universo Costa Rica, este diseño buscó generar un espectáculo. “Es un traje un poco más para show para que pueda tener esa presentación. Un poco más colorida y más llamativa”, explicó.

El traje es inspirado en Cahuita, de donde es oriunda la tica. Así lo confirmó el diseñador nicaragüense Jared Bermúdez, quien confeccionó el traje de gala.

“Dicen que en Cahuita, cuando amanece, el cielo se abre en rojo encendido y azul profundo. Los guacamayos rojos cruzan sobre los manglares como si pintaran el aire. De ese vuelo nació este diseño. Un homenaje a las aves más emblemáticas del Caribe costarricense. Guardianas del bosque y símbolo del color vivo que define la zona de Limón”, escribió en sus redes sociales el diseñador.

Bermúdez también dio a conocer que el vestido “es una pieza hecha para contar una historia: la de una mujer que lleva su tierra puesta… en color, en vuelo y en memoria".