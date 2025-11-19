Así lució Mahyla Roth su traje nacional en Miss Universo 2025: ¡Vea el video!

La costarricense Mahyla Roth deslumbró con su traje nacional durante la primera parte de la preliminar del Miss Universo 2025. Ella lució con seguridad su traje inspirado en la máscara boruca.

En el esperado evento, que se realizó en horas de la madrugada de este miércoles 19 de noviembre, Roth se vio segura y confiada en el escenario, y continúa así su paso firme rumbo a la gala final del certamen, que será este jueves 20 de octubre, a las 7 p. m.

Sobre el traje, la organización de Miss Universe Costa Rica comentó: “El vestido combina tradición e innovación, usando seda rígida, bordado a mano, pedrería de cristal, marcos de metal y alambre, impresiones 3D, madera y láminas acrílicas”.

Y agregó: “El dorado y el verde dominan la paleta: dorado por la riqueza cultural y el poder guardián; verde por las montañas exuberantes y la flora y fauna de Costa Rica. Las piedras multicolores reflejan la vibrante paleta de las máscaras borucas y la abundancia de la tierra”.

A continuación, vea el video de la presentación en traje nacional.