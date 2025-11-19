Viva

Así lució Mahyla Roth su traje nacional en Miss Universo 2025: ¡Vea el video!

En horas de la madrugada, de este miércoles 19 de noviembre, la candidata tica lo dio todo en primera preliminar del certamen

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

La costarricense Mahyla Roth deslumbró con su traje nacional durante la primera parte de la preliminar del Miss Universo 2025. Ella lució con seguridad su traje inspirado en la máscara boruca.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo 2025Mahyla RothCosta Rica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.