Así lució Mahyla Roth su traje nacional en Miss Universo 2025: ¡Vea el video!

La costarricense Mahyla Roth deslumbró con su traje nacional durante la primera parte de la preliminar del Miss Universo 2025. Ella lució con seguridad su traje inspirado en la máscara boruca.
La costarricense Mahyla Roth deslumbró con su traje nacional durante la primera parte de la preliminar del Miss Universo 2025. Ella lució con seguridad su traje inspirado en la máscara boruca.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.