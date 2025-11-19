Mayhla Roth ya desfiló en traje de baño en Miss Universo 2025 y así le fue a la costarricense (video)

Así deslumbró Mahyla Roth en su pasarela de traje de baño.

Mahyla Roth deslumbró al público en su segunda pasarela del Miss Universo 2025. Lo hizo con seguridad y elegancia con un traje de baño de dos piezas.

Las participantes salieron en orden alfabético de cada país, por lo que la espera no fue larga para verla desfilar. Ella usó un traje celeste de dos piezas y una salida de baño anaranjada. Se quitó la prenda mientras caminaba sobre la pasarela.

La costarricense sonrió en cada paso y dio varios giros. El público respondió con aplausos. Además, complació a quienes pedían verla con un traje de dos piezas, pues en una actividad previa a la gala desfiló en un traje de baño de una sola pieza.

Roth está a las puertas de la gala final y se posiciona como una de las favoritas, según varios misólogos. La gala final será este 20 de noviembre a las 7 p. m., hora de Costa Rica. Canal Opa la transmitirá.

A continuación, vea el video la pasarela.