Mayhla Roth ya desfiló en traje de baño en Miss Universo 2025 y así le fue a la costarricense (video)

En preliminar decisiva del certamen de belleza, la tica lució un traje de dos piezas color celeste

Por Fiorella Montoya
Así deslumbró Mahyla Roth en su pasarela de traje de baño.
Así deslumbró Mahyla Roth en su pasarela de traje de baño. (Róger Gutiérrez para LN/Róger Gutiérrez para LN)







