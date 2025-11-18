Vea el gesto que tuvo Mahyla Roth ante tropiezo de Miss Paraguay en previa de Miss Universo

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica, desfiló después de Yanina Gómez, Miss Universe Paraguay, durante el evento celebrado en un hotel de Tailandia.

La Miss Universe Paraguay, Yanina Gómez, protagonizó un incómodo momento durante un desfile preliminar al certamen Miss Universo 2025, realizado en el Grand Richmond Hotel de Tailandia. Mientras desfilaba en una activida promocional previa, Gómez tropezó con su vestido y estuvo a punto de caer, aunque logró mantenerse en pie al sujetarse de uno de los hombres presentes.

Detrás de ella desfilaba la representante de Costa Rica, Mahyla Roth, cuya reacción conmovió a los internautas. A pesar de su sorpresa ante el incidente, Roth guardó la compostura y esperó con calma a que Gómez se recuperara por sí misma y le dio su espacio para que la paraguaya continuara la pasarela sin interrupciones y se luciera.

Así lo hizo Gómez, después del percance la sudamericana retomó su desfile con elegancia, sonrió a las cámaras y conversó con la prensa. Luego llegó el turno de Roth.

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la actitud respetuosa de la costarricense.

“Costa Rica, en lugar de intervenir para ‘ayudar’, entendió que, pese al tropiezo, ese momento pertenecía a Paraguay y los reflectores debían estar sobre ella. Bien por ambas”, comentó un internauta.

Otro agregó: “Qué linda Costa Rica, permitió que brillara la representante de Paraguay”.

¿Dónde ver el Miss Universo 2025?

La pasarela en traje nacional será este miércoles 19 de noviembre, a la 12 medianoche (hora de Costa Rica). La transmisión se emitirá en diferido por Canal ¡OPA! ese mismo día, a las 3 p. m.

La competencia preliminar, una de las más importantes del certamen, se realizará también el 19 de noviembre, a las 6 a. m. (hora de Costa Rica). Canal ¡OPA! la transmitirá en diferido el mismo día, a las 5 p. m.

Ese día, el canal ofrecerá una programación continua desde las 3 p. m. hasta las 7 p. m.

La gala final se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 7 p. m. (hora de Costa Rica), y se podrá ver en vivo por Canal ¡OPA!